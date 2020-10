Creative Outlier Air V2: arrivano gli auricolari con pulsanti touch

ha presentato, il successore delle cuffie In-ear più vendute di Creative, Outlier Air. Dotato di Bluetooth 5.0 con aptX, codec audio AAC e certificazione di resistenza all'acqua IPX5, è arricchito da nuove caratteristiche come pulsanti touch intuitivi, durata della batteria fino a 34 ore e qualità della chiamata migliorata. Supporta inoltre Super X-Fi READY, una versione in anteprima del pluripremiato audio olografico per cuffie Super X-Fi. Sono degli auricolari In-ear adatti a ogni situazione: per lavorare, imparare e giocare, sia dentro che fuori casa.Dotato di nuovissimi comandi touch, Outlier Air V2 semplifica il controllo di musica e chiamate semplicemente. Con pulsanti touch intuitivi e facili da usare, è possibile cambiare brano, rispondere a chiamate o addirittura attivare l'assistente vocale sempre e ovunque.Outlier Air V2, quindi le cuffie In-ear con certificazione IPX5 sono perfette per coloro che hanno uno stile di vita attivo o che vogliono ascoltare la musica durante gli spostamenti o allenamenti quotidiani, poiché manterranno il volume alto tutto il giorno senza problemi.Grazie al Bluetooth 5.0 con aptX e codec audio AAC, gli utenti non possono pretendere altro se non un'eccellente qualità audio mentre sono in movimento. Dotato di driver rivestiti in grafene di 5.6mm, Outlier Air V2 offre alti dettagliati, medi ben bilanciati e bassi immersivi per ogni genere musicale.Outlier Air V2 è dotato poi diper offrire una qualità della chiamata superiore e una comunicazione cristallina, così da garantire una migliore esperienza sia a casa che in movimento.Creative Outlier Air V2 sarà disponibilee successivamente al prezzo di €79,99 su Creative.com.