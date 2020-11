Thrustmaster svela il suo nuovo controller pensato per Xbox Series X|S

Thrustmaster ha annunciato l'arrivo del suo secondo gamepad professionale modulare ESWAP, accompagnato da licenza ufficiale Xbox.



ESWAP X GREEN COLOR PACK e ESWAP X BLUE COLOR PACK:

ESWAP X S5 NXG MINI-STICK MODULE:

ESWAP X D4XB D-PAD MODULE:

ESWAP T-CASE:

L'dispone di mini-stick analogici di nuova generazione (), per una migliore precisione e una maggior durata rispetto ai precedenti mini-stick Thrustmaster.I giocatori godranno di una(+33%),(+66%) e persino(+100%).I giocatori possono anche regolare la lunghezza della corsa dei grilletti, per adattarli al meglio a qualsiasi stile di gioco:può essere estremamente utile nei giochi sparatutto, dove la reattività dei grilletti rappresenta un vantaggio fondamentale, per alzare la frequenza di fuoco ed emergere vittoriosi dai duelli con i vari avversari.Così facendo, con una corsa dei grilletti più corta, i giocatori di sparatutto potranno beneficiare di una maggiore reattività, mentre una corsa più lunga, in altri tipi di giochi, garantirà una maggiore precisione e una sensazione di autentica progressività.Così come il suo predecessore, l'ESWAP X PRO CONTROLLER, accompagnato da licenza ufficiale Microsoft, che consente ai giocatori di aggiornare il look del proprio gamepad e di migliorarne le prestazioni.Per il lancio dell'ESWAP X PRO CONTROLLER, Thrustmaster ha inoltre introdotto la possibilità diper i mini-stick analogici destro e sinistro: in questo modo, i giocatori potranno adattare, nel miglior modo possibile, le prestazioni dei mini-stick alle proprie esigenze.Infine, quest'anno, per accompagnare il lancio dell'ESWAP X PRO CONTROLLER, Thrustmaster offre svariati pack e moduli, che consentono agli utenti di adattare il loro gamepad alle proprie necessità individuali e di ripartire alla grande con nuovi singoli moduli, se necessario:Pack di moduli in stile mimetico per l'ESWAP X PRO CONTROLLER, che consentono agli utenti di espandere la propria comfort zone di gioco. Moduli con nuovi profili e nuove texture, che permettono agli utenti di andare oltre i propri limiti e di alzare il loro livello di gioco: il tutto grazie a 7 moduli, oltre a 2 pomelli aggiuntivi per i mini-stick.Mini-stick sostitutivi di nuova generazione: se hai rotto o hai perso il tuo modulo mini-stick, o se ne hai esaurito il ciclo vitale da milioni di attivazioni, potrai ripartire alla grande.D-pad sostitutivo: se hai rotto o hai perso il tuo modulo D-pad, o se ne hai esaurito il ciclo vitale da milioni di attivazioni, potrai ripartire alla grande.La custodia rigida ESWAP T-Case completa l'ecosistema, permettendo ai giocatori di trasportare in totale sicurezza il proprio gamepad e i relativi moduli, ovunque stiano andando (in luoghi di gioco differenti, partecipando a dei LAN party o dovendo cambiare casa).