Dynabook amplia la gamma Satellite Pro con il nuovo C40 e il C50 aggiornato

Dynabook svela due novità della sua gamma Satellite Pro - il nuovo C40-H da 14", che combina sapientemente accessibilità e mobilità, e un modello aggiornato da 15", il C50-H, con nuovo processore, display e opzioni di memoria e storage. Entrambi i dispositivi offrono agli utenti tutti gli strumenti per affrontare una giornata di lavoro o di studio produttiva in un formato facilmente trasportabile, senza pesare eccessivamente sul budget IT.

I due modelli sono dotati di potenti processori Intel Core di 10a generazione, memoria RAM DDR4 fino a 16 GB e opzioni di archiviazione SSD veloci fino a 512 GB.





Il C40-H è stato ideato come unione tra pura mobilità e stile. Con un peso di soli 1,55 kg e un fattore di forma compatto di 18,9 mm, è comodo da trasportare e l’autonomia fino a 10 ore ne fa un compagno affidabile per professionisti e studenti in qualsiasi situazione. Caratterizzato da un design dalle cornici sottili attorno a uno schermo LCD HD o FHD da 14" anti-riflesso, il dispositivo offre un'esperienza visiva coinvolgente anche in un ingombro ridotto, mentre il fratello maggiore da 15” vanta una durata della batteria fino a 9,5 ore e diverse opzioni di display che includono un nuovo schermo FHD da 250 NIT per una migliore luminosità.

Entrambi i notebook possiedono un'ampia tastiera e un ClickPad, con il supporto di un Precision TouchPad per una comoda digitazione e navigazione per tutta la giornata. Il C50 da 15" è dotato anche di un tastierino numerico. I due modelli offrono, inoltre, un SecurePad opzionale con lettore di impronte digitali.

Nonostante si tratti di portatili adatti a tutte le tasche, il design blu scuro della scocca dei due dispositivi non scende a compromessi offrendo un look and feel dal sapore moderno.

Inoltre, le superfici verniciate di entrambi i Satellite Pro sono state trattate con una speciale vernice antibatterica per proteggere gli utenti dalla proliferazione dei batteri. Grazie ai test, che ne provano l’efficacia al 99,9%2, gli utenti possono confidare che queste superfici non siano un terreno fertile per i batteri.





Il Satellite Pro C40-H e il C50-H sono dotati di un’ampia gamma di porte e opzioni di connettività in modo che gli utenti possano lavorare o studiare ovunque si trovino. Una porta USB Type-Cfornisce funzioni di carica, connessione, visualizzazione e trasferimento dati in un’unica porta, mentre altre due USB 3.0, un HDMI full-size e una Gigabit-LAN garantiscono ulteriore connettività periferica. Uno slot per schede micro SD soddisfa le esigenze di archiviazione portatile. Inoltre, un dock USB-C opzionale abilita una connessione in un solo clic per ridurre al minimo l'ingombro dei cavi e collegare rapidamente le periferiche preferite dall'utente. In ambito wireless, infine, il C40-H e il C50-H sono dotati di connettività WiFi 802.11 AC e Bluetooth.





Entrambi i dispositivi sono poi dotati di una Webcam HD, altoparlanti stereo e microfono integrato compatibile con Cortana. Inoltre, offrono agli utenti la possibilità di accoppiare le proprie cuffie tramite Bluetooth o attraverso lo slot combinato microfono/cuffie.





I Satellite Pro C50-H e C40-H sono e saranno disponibili rispettivamente da novembre 2020 e dicembre 2020

