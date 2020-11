Arrivano i Black Days di Wiko

30 novembre infatti sarà possibile acquistare tanti prodotti a prezzi scontati, davvero imperdibili. Sono arrivati, in esclusiva sull'e-store italiano, i Black Days di Wiko . Fino al prossimoinfatti sarà possibile acquistare tanti prodotti a prezzi scontati, davvero imperdibili.

Tra gli smartphone disponibili, sono presenti i nuovi View5 e View5 Plus entrambi dotati di Full O Display, Quad Cam con obiettivo principale da 48MP e super batteria da 5000 mAh che assicura fino a 3,5 giorni di autonomia con una sola carica. View5 è acquistabile al prezzo promozionale suggerito di 149,99€ anziché 169,99€, mentre View5 Plus al prezzo di 179,99€ anziché 199,99€.

A completare la gamma smartphone in offerta, tra le promo dei Black Days di Wiko compaiono ancheView4 e View4 Lite, rispettivamente proposti al prezzo promozionale suggerito di 129,99€ anziché 169,99€ e di 109,99€ anziché 169,99€.





Accanto agli smartphone Wiko, tutta la gamma di accessori di protezione dei modelli View5, View5 Plus, View4, View4 Lite, Y81, Y61 e Y50 è disponibile a prezzi scontati. Pack con cover trasparente e vetro temperato, come anche Smart Folio e Easy Folio per una protezione completa degli smartphone sono acquistabili a prezzi scontati fino al 30 novembre.

Se non bastasse, anche una selezione degli ultimi prodotti IoT Wiko è inclusa nelle offerte dei Black Days. Gli auricolari wireless WiShake Pocket sono disponibili al prezzo di 23,99€ anziché 29,99€, mentre il sistema di altoparlanti 2 in 1 ultra-portatile WiShake Vibes è disponibile al prezzo di 29,99€ anziché 39,99€.

Dal design minimal ed ergonomico, leggeri come una piuma (solo 4,5 grammi ciascuno), con comandi integrati in un solo pulsante, 4 ore di autonomia con una sola carica e custodia di ricarica compatta che ne potenzia la durata con12 ore aggiuntive e 3 ricariche rapide, i WiBUDS Essentials sono compatibili con dispositivi Android e iOS via Bluetooth 5.0. In più, sono resistenti agli spruzzi d'acqua (IPX4). Infine, proprio in occasione dei Black Days, Wiko ha ufficialmente arricchito la gamma IoT con i nuovi WiBUDS Essentials. Dal design minimal ed ergonomico, leggeri come una piuma (solo 4,5 grammi ciascuno), con comandi integrati in un solo pulsante,e custodiache ne potenzia la durata con, i WiBUDS Essentials sono compatibili conIn più, sono





In occasione dei Black Days, i WiBUDS Essentials debuttano in esclusiva sull'e-store di Wiko al prezzo di lancio di 14,99€ anziché 29,99€.

