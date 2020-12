Il case Mini-ITX ROG Z11disponibile in Italia

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in ItaliaSi tratta di un case Mini-ITX/-DTX di fascia premium che espande i limiti delle prestazioni ottenibili da un form-factor compatto, offrendo un raffreddamento avanzato attraverso un design brevettato. Il supporto hardware è decisamente esteso e dinamico, include la compatibilità con alimentatori ATX e scheda grafiche a tre slot senza cavo riser, oltre alla possibilità di inserire cooler fino a 240 mm, una pompa per raffreddamento a liquido e un serbatoio. Aggiungendo stile alla sostanza, l'elegante design esterno è completato da componenti interni che sono illuminati dall'illuminazione Aura Sync, che possono essere visti attraverso i pannelli di vetro temperato da 4 mm sul lato anteriore e destro.L'innovativa disposizione interna di ROG Z11 inclina lo slot della scheda madre di 11 gradi,. Questo spazio aggiuntivo migliora la dissipazione del calore attorno alla CPU, alla scheda grafica e attorno allo slot SSD M.2 montato sul retro. L'intero design favorisce una dissipazione efficiente del calore tramite l'effetto camino e la pressione negativa dell'aria generata da un massimo di cinque ventole da 120 mm o tre da 140 mm più due da 120 mm.. Il layout supporta un alimentatore ATX, una scheda grafica a tre slot senza cavo riser e un radiatore fino a 240 mm. Per gli appassionati del raffreddamento a liquido, offre ampio spazio di configurazione e presenta uno spazio dedicato per una pompa e un serbatoio. L'hub di estensione integrato supporta fino a sei ventole PWM e tre ventole RGB adressable o strisce LED e offre una porta USB 2.0 aggiuntiva per semplificare l'assemblaggio. Le porte I / O del pannello frontale includono una USB 3.2 Gen 2 Type-C, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, due USB 2.0 Type-A e un pulsante di controllo dell'illuminazione ARGB, che rendono il collegamento di componenti e dispositivi facile ed intuitivo.L'inclinazione di 11 gradi crea fino a 40 mm di spazio extra. La cover multifunzione mantiene in comodamente i cavi e consente di montare un dispositivo SSD o ROG Aura e di raggruppare eventualmente i cavi semplicemente utilizzando le strisce dedicate incluse. I filtri antipolvere rimovibili sui lati superiore, inferiore, sinistro, anteriore e posteriore forniscono una protezione completa dalla polvere e consentono una pulizia e una manutenzione fluida e semplice.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita