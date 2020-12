Tripleplay integra Citrix nei dispositivi di cloud computing Thin Client di LG

, azienda che produce video aziendali e sistemi IPTV, ha annunciato l’integrazione di Citrix Agent negli innovativi dispositivi di cloud computingLa soluzione Tripleplay Citrix con tecnologia di ottimizzazione Thin Client, supporta la riproduzione di video HD tramite l’applicazione Tripleplay MVP, essenziale per la fornitura di contenuti video on-demand e live di alta qualità. Questa soluzione può essere molto utile per le aziende che hanno la necessità, aiutandole a mantenere un vantaggio competitivo e a ridurre il carico sulle loro reti.Grazie all’implementazione dei dispositivi LG Thin Client che integrano il componente aggiuntivo Tripleplay Citrix, le organizzazioni ottengono un vantaggio in termini di efficienza nel roll-out dei dispositivi di cloud computing Thin Client All-in-one su larga scala, garantendo la distribuzione senza interruzioni dei contenuti video HD gestiti dal CMS centrale.Essendo tra i primi produttori a sviluppare una soluzione di streaming video Thin Client, questa tecnologia segna un altro importante passo avanti nella collaborazione strategica tra LG Electronics e Tripleplay.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita