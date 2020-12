Ces 2021: LG svelerà il primo TV QNED Mini Led

In occasione del CES virtuale 2021,I nuovi TV di LG rappresentano un enorme passo in avanti nella qualità delle immagini dei TV LCD. Grazie alle tecnologie quantum dot e NanoCell, con i Mini LED come sorgente di luce, la luminosità e il contrasto sono di gran lunga superiori a quelli dei televisori LCD convenzionali.La gamma 2021che coprono un’ampia gamma di schermi di grandi dimensioni fino a 86 pollici.L’offerta di TV LG, con i pixel auto-illuminanti e il controllo del dimming indipendente e l’arrivo degli LG TV QNED Mini LED vuole offrire una valida alternativa ai consumatori.Grazie a una nuova struttura del pannello migliorata dall’avanzata retroilluminazione dei Mini LED di LG, questi televisori offrono un’esperienza visiva davvero coinvolgente in ambito LCD., i televisori LG QNED offrono colori incredibilmente accurati mentre l’avanzata retroilluminazione a LED offre un contrasto migliore e neri più profondi, per immagini di eccezionale vivacità e realismo. E grazie a una, questi televisori rendono il movimento fluido e più naturale.L’innovativa retroilluminazione degli LG Mini LED comprende fino a quasiche producono un’incredibile luminosità massima e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 se combinati con le. Ciò si traduce in un’eccellente qualità dell’immagine HDR con un magnifico contrasto e neri di qualità, in un’ampia gamma di colori che risultano nitidi e precisi. Per immagini incredibilmente realistiche che sembrano superare i confini dello schermo ed entrare nello spazio in cui le persone si trovano, non è difficile capire perché LG QNED Mini LED è il nuovo TV LCD da battere.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita