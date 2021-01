Dynabook aggiorna la gamma di device con i processore Intel Core di 11a Generazione

ha annunciato aggiornamenti in tre modelli per il mercato aziendale ed education. Il Tecra A30-J e ilsono aggiornati con i più recenti processori Intel Core di 11a generazione e memoria DDR4, mentre il Satellite Pro C40-G è ora disponibile anche con processori Intel Celeron di 10a generazione e di memoria DDR4 fino a 16GB. L'aggiunta deidi soddisfare una più ampia gamma di specifiche e di fasce di prezzo, rendendolo ideale per lavoratori e studenti attenti al budget.Ognuno dei dispositivi rinnovati è stato progettato mettendo in primo piano la portabilità, la produttività e la usability. Con un peso di soli 1,2 kg e una durata della batteria fino a 14 ore, l'A30-J da 13,3" permette agli utenti di restare produttivi per tutta la giornata lavorativa, ovunque si trovino.con una sola carica e pesa solo 1,7 kg, mentre il C40-G da 14" garantisce fino a 8 ore di utilizzo e ha un peso di 1,55 kg. Gli schermi antiriflesso dalla cornice ultra-sottile rendono i dispositivi adatti anche alle peggiori condizioni di luminosità e ogni modello è disponibile con una scelta di schermi e di livelli di luminosità.Tutti e tre i dispositivi, con Touchpad di precisione per digitare e navigare comodamente per tutto il giorno.I nuovi modelli sono stati progettati pensando al lavoratore e allo studente più esigente. Vantano tutti uno chassis resistente e un design unico ed elegante.La superficie del Satellite Pro C40-Gper proteggere gli utenti dal proliferare dei batteri. Secondo i testla vernice fornisce un livello di protezione del 99,9%, garantendo quindi che queste superfici non siano terreno fertile per i batteri.Ogni dispositivo è stato dotato di una serie di porte e opzioni per connettersi in modo che gli utenti mantengano la produttività indipendentemente da dove si trovino.fornisce funzioni di carica, connessione, visualizzazione e trasferimento dati a ciascun dispositivo tramite un'unica porta, mentre una porta HDMI full-size e un dock USB-C forniscono ulteriore connettività per le periferiche. Inoltre, i dispositivi includono ulteriori porte USB3.1 - due sul C40-G e sull’A30-J e tre sull’L50-J.soddisfa le esigenze di chi necessita di memoria portatile. Per quanto riguarda il wireless, oltre alla porta LAN Gigabit in ogni dispositivo, l'A30-J e l'L50-J sono dotati di connessione Wi-Fi 6 e il C40-G è dotato di connessione WiFi 802.11 AC, consentendo un collegamento a Internet facile e veloce. Grazie al supporto di una veloce scheda SSD PCIe da 1 TB, il Satellite Pro L50-J offre un'ulteriore flessibilità in termini di prestazioni e capacità di memorizzazione.Ogni dispositivo è dotato poi di una, di altoparlanti stereo e di un microfono integrato abilitato per Cortana, con la possibilità per gli utenti di accoppiare le proprie cuffie via Bluetooth o attraverso il jack per microfono e auricolari.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita