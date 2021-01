Microsoft Surface Pro 7+ for Business: versatilità, connettività e sicurezza al servizio di imprese e studenti

Microsoft ha svelato il nuovo Surface Pro 7+ for Business, new entry dell'esteso portfolio di dispositivi della famiglia Surface pensati appositamente per il lavoro e la produttività, al fine di offrire uno strumento indispensabile per fronteggiare le sfide di un'era digitale in continua evoluzione.





Disponibile anche nella variante con LTE Advanced, Surface Pro 7+ for Business conserva l'iconico design dello storico 2-in-1 firmato Surface portando performance e versatilità a un nuovo incredibile livello, grazie all'introduzione di innovative feature studiate per adattarsi agli attuali bisogni delle aziende di ogni dimensione e del mondo EDU.





Pro 7+ for Business supporta, infatti, l'ultimo processore Intel Core di undicesima generazione, con prestazioni 2,1 volte più veloci, offre fino a 32 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione e una maggiore durata della batteria, fino a 15 ore. Inoltre, il nuovo dispositivo della famiglia Surface for Business si adatta perfettamente al proprio ecosistema di lavoro, grazie alla presenza di entrambe le porte USB-A e USB-C, per collegarsi a display e periferiche esterne e ottenere una configurazione completa della propria workstation.





A supporto della crescente necessità di stabilire una connessione sempre più umana anche nelle videoconferenze, Surface Pro 7+ for Business vanta due fotocamere, anteriore e posteriore, con risoluzione Full HD (1080p), altoparlanti Dolby Atmos e due microfoni da studio far-field. In più, al fine di offrire il massimo dell'affidabilità e della sicurezza, Pro 7+ arriva sul mercato con un SSD removibile per lo storage dei dati, senza dimenticare la scelta di Microsoft di utilizzare un packaging sostenibile, realizzato al 99% con materiale a base di fibre naturali, di cui il 64% deriva da materiali riciclati.





Infine, per aiutare ulteriormente le aziende a superare le difficoltà imposte dagli attuali ambienti di lavoro ibridi, Microsoft conferma che presto inizieranno le spedizioni del Surface Hub 2S 85'' per i clienti aziendali in una selezione di mercati, Italia inclusa.

