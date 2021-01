Acer Nitro: i notebook dotati di nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30

Acer ha presentato i nuovi notebook gaming Nitro 5,

linea potenziata con i nuovi Processori Mobile AMD RyzenTM 9 5900 Serie HX e una GPU per laptop fino alla NVIDIA GeForce RTXTM 3080, una combinazione potente, ideale per gli appassionati di giochi. A completare la dotazione di CPU/GPU ci sono due slot per un supporto di archiviazione SSD M.2 PCIe e/o HDD SATA (sono supportati SSD NVMe fino a 2 TB e HDD fino a 2 TB)1, fino a 32 GB di RAM1 DDR4 3200 e una connessione di rete veloce sia cablata con Killer E2600 sia wireless con Wi-Fi 61.I nuovi notebook Nitro 5, con display quad high-definition (QHD) con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz o display full high- definition (FHD) con un refresh rate fino a 360 Hz. Con un tempo di risposta di 3 ms2 le immagini sono nitide e con il minimo ghosting.I colori risultano brillanti grazie al pannello da 300 nit che copre il 100% della gamma di colori sRGB e rende lo schermo ideale grazie al rapporto screen- to-body all'80% e all’utilizzo di cornici sottili da 7,02 mm1.Le, la tecnologia Acer CoolBoostTM e quattro griglie di aerazione posizionate strategicamente impediscono il surriscaldamento di Nitro 5. CoolBoostTM monitora la velocità delle ventole e la aumenta quando necessario per ottimizzare le prestazioni complessive del sistema. Gli utenti possono monitorare e gestire il sistema in tempo reale con il software NitroSense, che dà loro il controllo sulla gestione termica e sulla velocità delle ventole.Acer Nitro 5 15”(AN515-45) sarà disponibile in EMEA da Febbraio con prezzi a partire da 1199 euro (configurazione iniziale con Processori Mobile AMD Ryzen 7, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e SSD 512 GB).Acer Nitro 5 17” (AN517-41) sarà disponibile in EMEA da Febbraio con prezzi a partire da 1299 euro (configurazione iniziale con Processori Mobile AMD Ryzen 7, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 e SSD 512 GB).