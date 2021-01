Xiaomi: arriva lo smartphone entry-level Redmi 9T

ha annunciato che è pronto all'esordio sul mercato il nuovo smartphone entry-level, caratterizzato da una quad camera posteriore AI da 48MP.La fotocameradel dispositivo consente di scattare foto di gruppo di grandi dimensioni e di paesaggi ampi senza dover ritagliare l’immagine, mentre l’obiettivo macro da 2MP e il sensore di profondità da 2MP consentono di realizzare splendidi primi piani con bokeh di livello professionale. Redmi 9T è inoltre dotato di una nuova funzione movie frame che dà alle foto un aspetto più cinematografico senza bisogno di editing. Presenta anche una nuova funzione time-lapse che sfrutta vari valori di velocità e durata per le riprese in modo che gli utenti possano catturare foto time-lapse creative senza dover usare una DSLR o un’altra fotocamera professionale.Nonostante il suo design leggero,. Combinato con il suo processore da 11 nm ad alta efficienza energetica, Redmi 9T offre prestazioni più elevate con una minore produzione di calore e un minore consumo di energia rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre, la modalità di risparmio della batteria di MIUI e le funzionalità di ricarica cablata inversa aiutano a massimizzare l’utilizzo per tutto il giorno e anche per più giorni.Come Redmi Note 9T , Redmi 9T. Il suo display da 6,53” FHD+ Dot Drop con Corning Gorilla Glass 3 offre un’esperienza visiva nitida e chiara e una forte protezione contro crepe e graffi. Redmi 9T dispone anche delle certificazioni Widevine L1 e TÜV Rheinland Low Blue Light per un’esperienza visiva più confortevole.Il dispositivo: Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange.Completo di, Redmi 9T offre uno spazio di memoria espandibile fino a 512GB in modo che gli utenti possano conservare le loro applicazioni preferite, i giochi, le foto e i video su un unico dispositivo. Inoltre, il supporto per i blaster IR sarà molto utile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita