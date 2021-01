CORE-T4, un tablet per tutti i terreni firmato Crosscall

Crosscall, il produttore francese di smartphone e tablet ultra resistenti e durevoli, ha presentato CORE-T4, un nuovo con processore Qualcomm 450 e memoria da 3/32 GB.

Industria, edilizia, ristorazione, qualunque sia il settore di attività in cui è immerso, il tablet CORE-T4 dimostra le sue prestazioni, resistenza e impermeabilità, anche per i lavoratori più nomadi.CORE-T4 può essere facilmente utilizzato per effettuare inventari, prendere ordini nel settore della ristorazione, per gestire la merce nei negozi digitali, per i servizi di emergenza o per avere piante disponibili in loco grazie al suoda Google, che consente a tutti i professionisti, indipendentemente dal loro settore di attività e dal tipo di ambiente in cui lavorano, di portare con sé ovunque tutti i propri strumenti di lavoro.La sua connettivitàconsente all'utente di essere reattivo ovunque si trovi, senza timore di rimanere senza batteria. Infatti, CORE-T4 ha una batteria da 7000 mAh, sufficiente per resistere facilmente a una giornata di uso prolungato (e-mail, YouTube, navigazione web). Evita qualsiasi interruzione dell'attività e consente di lavorare serenamente e per lungo tempo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita