Xperia 5 II ora disponibile anche in versione rosa

Una fotocamera veloce che integra le pluripremiate tecnologie delle fotocamere serie Alpha, tra cui Real-time Eye AF1 per persone e animali, per ritratti sempre perfetti, e scatto continuo fino a 20 fps con autofocus continuo e calcolo di AF/AE 60 volte al secondo per cogliere gli attimi più imperdibili con una straordinaria messa a fuoco.

Connettività 5G di nuova generazione8, piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 e potente batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida per garantire prestazioni veloci e ottimali.

ha annunciato chepotrà ora essere acquistato anche. Aggiungendo un tocco di colore ai modelli nero, blu e grigio già disponibili, offre inedite modalità di espressione concentrate in uno smartphone fatto per adattarsi perfettamente al palmo di una mano e dotato di tecnologie premium per una fotografia, un gaming e un intrattenimento di livello superiore.Sono ovviamente riproposte tutte le funzionalità esclusive per cui il modello ha ricevuto vasto consenso, come la tripla fotocamera con tecnologieper avere tutta la velocità e la precisione necessarie a immortalare momenti magici, con una messa a fuoco superiore e un'esposizione impeccabile.Il display CinemaWide 21:9 da 6,1" consente di visualizzare film e videogiochi a schermo intero con una qualità spettacolare, mentre il refresh rate da 120 Hz è sinonimo di fluidità.