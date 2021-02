Samsung: una promozione dedicata agli appassionati dei dispositivi Galaxy

Fino al 28 febbraio, tutti coloro che acquisteranno sullo shop online su Samsung.com e nei negozi di elettronica di consumo aderenti uno dei dispositivi Galaxy selezionati potranno usufruire di un meccanismo di cashback, che prevede un rimborso fino a 500 euro sugli acquisti. Per attivare rimborso, basterà registrare su Samsung Members entro il 21 marzo il prodotto acquistato

Tra i prodotti interessati dalla promozione non possono naturalmente mancare gli smartphone, tra cui i dispositivi di punta del brand. Si parte con Galaxy S21+, la recente novità in casa Samsung che spicca per funzionalità fotografiche e per la possibilità di offrire agli utenti un’esperienza mobile premium, con un design elegante e performance avanzate. Gli utenti che sceglieranno di scoprire tutte le possibilità di espressione offerte dal nuovo top di gamma potranno beneficiare di un cashback di 100€.





Galaxy Fold2 5G

è il device con schermo flessibile di terza generazione, che unisce un design innovativo alle rifiniture curate, in grado di dar vita a un’esperienza smartphone innovativa e unica, che rende straordinarie le attività di tutti i giorni. Dotato di display esterno Infinity-O da 6,2 pollici, l’utilizzo diventa ancora più immersivo grazie all’apertura, che porta lo schermo principale a 7,6 pollici, garantendo fluidità e contenuti ottimizzati.

Galaxy Z Flip 5G è il pratico dispositivo foldable che si adatta a essere riposto comodamente in tasca o in borsa, grazie al suo display da 6,7 pollici e al design compatto, ma sempre elegante. Grazie al suo design, l’apertura risulta facilitata in qualsiasi angolazione, offrendo così prestazioni sicure, che ben si adattano ai diversi contesti d’uso, al lavoro come nelle attività quotidiane. Con la funzione finestra Multi Attiva, operare in multitasking è più semplice e comodo, attraverso la possibilità di svolgere due attività differenti nella metà superiore e inferiore dello schermo. Acquistando Galaxy Fold 2 5G e Galaxy Z Flip 5G sarà possibile ottenere un rimborso rispettivamente di 500€ e 400€.



Per quanto riguarda gli smartphone Galaxy, tra i prodotti all’interno della promozione sono inclusi anche Note20 Ultra 5G e Note20 (sia nella versione 4G che 5G) per i quali si potrà ottenere un cash back di 200€, e Galaxy S20 FE (anch’esso sia 4G che 5G) con un rimborso di 100€.



Ma le offerte non si limitano agli smartphone. Per chi desidera essere sempre operativo anche in mobilità, senza rinunciare ad alti livelli di performance, Samsung propone Galaxy Tab S7+: grazie al display Super AMOLED e al processore Snapdragon 865 Plus, ogni operazione risulta fluida e immersiva, che si tratti di giocare o di lavorare in multitasking. Non solo: la batteria è potente e performante, e con la Ricarica Rapida non si perde neanche un momento di attività. Combinando la S Pen, è possibile dedicarsi anche ad attività di scrittura o disegno, per un’esperienza d’uso davvero completa. Chi sceglierà il tablet firmato samsung potrà beneficiare di un cashback fino a 200€ sia per la configurazione Galaxy Tab S7+ 5G sia per Galaxy Tab S7+ WiFi.





Per coloro che necessitano di un’esperienza più classica, ma comunque performante e innovativa, restano imprescindibili i laptop, come Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion, che hanno introdotto il display QLED sui pc portatili e integrano processori Intel Core di decima generazione. Galaxy Book Flex è il 2-in-1 super performante progettato per la mobilità, ideale per gestire anche le attività più impegnative. Inoltre, grazie alle app per la S Pen è possibile godere di una straordinaria esperienza di scrittura e disegno su tutto il dispositivo. Anche Galaxy Book Ion si adatta perfettamente all’utilizzo in mobilità, grazie a un design estremamente sottile e a un peso inferiore al chilogrammo. Entrambi i device, inoltre, supportano gli standard wireless e via cavo leader di settore Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e Thunderbolt 3, per una connettività semplice, veloce e flessibile. Galaxy Book Flex e

Galaxy Book Ion permetteranno di ottenere un cashback del valore di 200€.





Infine, anche chi acquisterà Galaxy Watch3, lo smartwatch di nuova generazione che combina un’artigianalità senza tempo con caratteristiche all’avanguardia per la salute e il benessere, potrà usufruire di un rimborso di 100€.

