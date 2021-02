Galaxy Tab S7 e Tab S7+: Samsung presenta il nuovo colore Mystic Navy

ha svelato i nuovi Galaxy Tab S7 e Tab S7+ nel colore Mystic Navy, ampliando ulteriormente il portfolio di dispositivi premium di Samsung, ora ancor più ricco di fantastiche colorazioni che permettono di esprimersi in maniera più creativa. Dotati dell'ultimo aggiornamento software One UI 3.1 e di un refresh rate da 120 Hz nei picchi di produttività, i Galaxy Tab S7/S7+ sono equipaggiati di una vasta gamma di versatili funzionalità, per esaltare le esperienze connesse all'interno dell'ecosistema Galaxy., annunciato nel corso di Galaxy Unpacked 2021, permetterà agli utenti di sperimentare ancora di più con i propri tablet ed esaltare la lorocon i nuovi dispositivi della serie Galaxy S21 e i Galaxy Buds Pro. È ora possibile muoversi attraverso i vari dispositivi in un modo più fluido che mai, copiando, ad esempio, testi e immagini tra i Galaxy Tab S7 o S7+ in Mystic Navy e Galaxy S21 con la massima semplicità.L'aggiornamento software One UI consente, inoltre,, così da condividere un solo grande spazio di lavoro tra Galaxy Tab S7 o S7+ e il proprio pc.Esprimere la creatività attraverso Galaxy Tab S7 e S7+ è davvero semplice, e in un momento come quello attuale è quanto mai fondamentale rilassarsi e restare in contatto con i propri hobby e interessi. I Tab S7 e S7+ in Mystic Navy includono un refresh rate da 120 Hz, con Tab S7 che monta un display PLS TFT da 11 pollici, mentre Tab S7+ vanta, perfetti per rilassarsi giocando ai video game in cloud o godendosi streaming in alta definizione. Per chi desidera immergersi nelle proprie passioni, non importa che si tratti di gaming, disegno o lettura di news, i Tab S7 e S7+ rappresentano il dispositivo ideale.È possibile combinare i Galaxy Tab S7 e S7+,con ogni altro prodotto Samsung Galaxy. Auto Switch permette di godersi più semplicemente le esperienze multimediali con Galaxy Buds Pro su diversi dispositivi: ad esempio, durante la fruizione di un contenuto su Tab S7/S7+ connette automaticamente gli auricolari allo smartphone per rispondere a una chiamata in arrivo, semplicemente rilevando il passaggio da un dispositivo all'altro. Con l'ecosistema Galaxy è semplice sbloccare nuove esperienze connesse, e questo perché i dispositivi Samsung sono progettati per lavorare insieme senza sforzo, portando ad alti livelli creatività e produttività.