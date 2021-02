Sui Galaxy Watch arriva il monitoraggio della pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma

ha annunciato la, che aiuta a monitorare la propria salute e incoraggia a raggiungere i propri obiettivi di benessere. Gli utenti che possiedonopossono ora utilizzare le funzioni diattraverso l'app Samsung Health Monitor.L'aggiornamento dell'app Samsung Health Monitor sarà disponibile in Italia su Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 a partire dal 22 febbraio.è un dispositivo medico CE (Organismo Notificato n. 2460). È necessario leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Non è possibile utilizzare l'applicazione elettriocardiogramma al di sotto dei 22 anni di età.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita