Lenovo presenta il nuovo portfolio di embedded computer ThinkEdge

Lenovo ha annunciato, in occasione dell’evento virtuale Embedded World 2021 DIGITAL, il proprio portfolio di computer embedded all’edge ThinkEdge. I nuovi ThinkEdge SE30 e ThinkEdge SE50 hanno dimensioni ridotte, sono robusti e hanno la potenza necessaria per soddisfare le esigenze di elaborazione dei dati, sicurezza e scalabilità all’edge manifestate dalle imprese.





I nuovi dispositivi Lenovo ThinkEdge sono basati su tecnologia Intel e costruiti tenendo conto delle future esigenze di elaborazione dei dati. Gli edge computer integrati sono per gli utenti che necessitano di maggiore potenza di elaborazione, maggiore sicurezza e scalabilità. Con i dati giusti immediatamente disponibili in sicurezza, le aziende possono essere più efficienti e competitive.



Il nuovo ThinkEdge SE30 è un dispositivo robusto e di dimensioni contenute per carichi di lavoro edge. Include i più recenti processori Intel Core i5 vPro di undicesima generazione per il calcolo industriale. Il processore migliora la potenza di calcolo, accelera i carichi di lavoro AI ed è progettato specificamente per le implementazioni edge nelle aziende con una gamma di temperature compresa tra -20 e +60 gradi Celsius, lunga durata e funzionalità avanzate di sicurezza e gestibilità.

Inizialmente ThinkEdge SE30 supporterà la connettività 4G a livello globale e avrà disponibilità del 5G, con il supporto dei principali operatori, nella seconda metà di quest’anno

.

I dispositivi 5G beneficeranno di una connettività wireless rafforzata per uguagliare la bassa latenza, elevata affidabilità ed elevata capacità delle attuali soluzioni cablate, con il vantaggio aggiuntivo di una maggiore agilità e un maggiore ritorno sugli investimenti.

Le applicazioni embedded per ThinkEdge SE30 comprendono tra l’altro chioschi e bancomat per lo smart retail, linee di produzione automatizzate nel settore manifatturiero e il monitoraggio dei dispositivi medicali.



Il nuovo ThinkEdge SE50 invece è progettato per applicazioni versatili che richiedono analisi ed elaborazione dati all'edge. Il dispositivo di edge computing integrato include un processore Intel Core i5 o i7 vPro per il calcolo industriale e fino a 32 GB di memoria. Gli utenti finali possono installare ThinkEdge SE50 per aggregare e analizzare i dati in tempo reale dai dispositivi IoT distribuiti. Questo dispositivo smart edge può filtrare e inoltrare i dati IoT attraverso la WAN al cloud o al data center. Gli utenti potranno così potenziare la loro strategia AI all’edge grazie a processori all'avanguardia e software ottimizzato che sfrutta il toolkit OpenVINO.

Lenovo ThinkEdge SE30 e SE50 saranno disponibili in mercati selezionati a partire da metà del 2021.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita