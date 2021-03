Fujifilm ProjectoR Z8000, il proiettore con obiettivo ripiegabile e ruotabile su due assi

FP-Z8000





Fujifilm è entrata nel mercato dei proiettori nel 2019 con il lancio di "FUJIFILM PROJECTOR Z5000 (FP-Z5000), che era dotato di obiettivo ripiegabile e ruotabile su due assi, per proiettare le immagini in varie direzioni, senza dover spostare l'unità principale. FP-Z8000 eredita le caratteristiche principali di FP-Z5000, ma fornisce immagini a 8000lm di luminosità senza temere vincoli di spazio grazie all’elevata versatilità di installazione, in quanto proietta immagini chiaramente visibili anche in luoghi luminosi.





Caratteristiche principali di FP-Z8000

Immagini luminose da 8000 lumen e un design compatto e leggero

FP-Z8000 adotta un obiettivo a elevata trasmissione e una sorgente di luce laser per fornire immagini luminose a 8000lm. Può proiettare immagini vivide ad alto contrasto anche quando viene utilizzato per la segnaletica digitale in strutture commerciali ben illuminate.

La disposizione ottimale dei componenti all'interno del corpo principale ha agevolato un design compatto (L460 mm x P510 mm x H162,5 mm) e leggero (con un peso di circa 18,4kg). Può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente per un uso efficace dello spazio.

L’impiego dell’obiettivo ripiegabile e ruotabile su due assi permette a FP-Z8000 di proiettare immagini in varie direzioni, senza dover spostare l'unità principale.

L'obiettivo a focale ultra corta consente di proiettare immagini dinamiche da 100 pollici da una distanza ravvicinata di 72 cm.

Il proiettore è dotato di una funzione Lens Shift con spostamento dell’obiettivo fino al 70% in verticale e al 35% in orizzontale, che permette un’ampia gamma di regolazione della zona in cui le immagini possono essere proiettate.

FP-Z8000, nei colori bianco e nero, sarà disponibile da marzo 2021 al prezzo suggerito al pubblico di 18.000 € iva esclusa.

Fujifilm ha annunciato il lancio di) che va ad ampliare la Serie Z che annovera proiettori a focale ultra-corta dotati del primo obiettivo al mondo "ripiegabile e ruotabile su due assi".FP-Z8000 è in grado di proiettare immagini con l’elevata lumonisità di 8000 lumen (lm). Il suo design compatto e leggero permette l'installazione in un'ampia varietà di condizioni.. La sua capacità di proiettare immagini di grandi dimensioni da una distanza ravvicinata consente proiezioni ottimali in ambienti con spazi limitati.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita