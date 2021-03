Amazfit T-Rex Pro: uno smartwatch robusto con una resistenza pensata per i più sportivi

Amazfit

ha lanciato l'ultima edizione della sua serie di successo di sportwatch Amazfit T-Rex Pro.

Creato per resistere anche alle attività outdoor più estreme, Amazfit T-Rex Pro ha superato 15 test di livello militare e può resistere alla maggior parte delle condizioni e delle sfide, posizionandosi come partner perfetto per uno stile di vita attivo. Le sue funzioni complete di monitoraggio della salute e delle attività di fitness includono una serie di modalità di sport per attività outdoor, rendendo più facile rimanere in forma e in salute e uscire dalla propria comfort zone.





Progettato per la vita all'aria aperta, T-Rex Pro è un wearable affidabile in grado di far fronte a molti ambienti difficili. Resistente agli urti e in grado di affrontare condizioni climatiche estreme, Amazfit T-Rex Pro è il perfetto compagno di sport outdoor per chi vuole superare i propri limiti.



Con T-Rex Pro, tutte le informazioni di cui l'utente ha bisogno sono disponibili a colpo d'occhio e facili da leggere tramite il nitido display AMOLED da 1,3 pollici con funzione Always On Display. Con un design moderno, la robusta cornice esterna rifinita in metallo mantiene il peso leggero, seppur garantendo la struttura salda dell'orologio.

Grazie alle diverse opzioni di cinturino in silicone resistente ma delicato sulla pelle e che traspira il sudore, Amazfit T-Rex Pro è disponibile in tre colori: Meteorite Black, Desert Grey e Steel Blue.





Con quattro sistemi globali di navigazione satellitare

supportati, Amazfit T-Rex Pro è in grado di aiutare a tracciare la posizione anche negli ambienti più isolati, cosa che risulterebbe difficile con il solo GPS.

Che l'utente sia in montagna o che stia conducendo un allenamento particolarmente intenso in palestra, è possibile misurare la saturazione di ossigeno nel sangue

per avere un feedback su come si stiano gestendo l'altitudine

o l'allenamento.

Un altimetro barometrico registrerà anche quanto in alto si trova l'utente, e la sua affidabile bussola indicherà sempre la giusta direzione.

Con un grado di resistenza all'acqua di 10 ATM, il dispositivo permette di nuotare, fare surf, navigare e sopportare anche i climi più umidi, con una durata della batteria fino a 18 giorni con un uso tipico. Amazfit T-Rex Pro è il partner ideale per l'esplorazione, nonché il compagno in ogni sfida, anche la più dura.





Con oltre 100 modalità sportive

disponibili, Amazfit T-Rex Pro può tracciare la frequenza cardiaca, la distanza, la velocità e le calorie bruciate in quasi tutti gli sport e le attività più popolari.

L'algoritmo Firstbeat porta lo smartwatch ad un nuovo livello nella valutazione di dati specializzati come il massimo assorbimento di ossigeno

, il tempo di recupero completo e il carico di allenamento, e permette di conoscere i propri progressi e risultati a colpo d'occhio. Oltre a questo, l'algoritmo ExerSense

riconosce automaticamente otto modalità di sport e registra tutti i dati relativi.







Per ampliare la comprensione dei dati riguardanti la salute, Amazfit T-Rex Pro offre valutazioni personalizzate attraverso il suo sistema proprietario di valutazione della salute Personal Activity Intelligence (PAI). PAI prende tutti i dati raccolti degli allenamenti, dalla frequenza cardiaca e da altri dati monitorati e fornisce un singolo valore numerico come punteggio unico di salute e valutazione di prestanza fisica. È possibile inoltre impostare il prossimo obiettivo di salute e fitness e raggiungere nuovi record personali.





Un riposo e un sonno di qualità sono le fondamenta di una buona salute fisica e mentale, grazie alla funzione di monitoraggio della qualità del sonno SomnusCare di Amazfit. T-Rex Pro riconosce i diversi stati del sonno, come sonno leggero, profondo e REM, rileva i sonnellini diurni e monitora i potenziali problemi di respirazione durante il sonno.





Amazfit T-Rex Pro

, oltre a impostare le sveglie, può notificare messaggi di testo in arrivo, chiamate e promemoria, e permette anche di controllare la musica salvata sul proprio telefono direttamente dall'orologio - per una maggiore motivazione durante gli allenamenti, o quando ci si vuole semplicemente rilassare e ascoltare le proprie playlist preferite.





Amazfit T-Rex Pro

è disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di €169,90, presso il sito ufficiale di Amazfit, lo store online Amazon, e i punti vendita Euronics.

L'utente potrà entrare in sintonia con i cambiamenti della natura grazie a, il monitor indicherà alba e tramonto e la visualizzazione della fase lunare corrente - guidando l'utente durante la giornata.Un cuore sano è una priorità, e così, che esegue un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca 24 ore al giorno ed emette un avviso se questa diventa troppo alta.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita