Suunto 9: nuova versione Titanium e importante aggiornamento software

, azienda di spicco nel settore degli orologi per lo sport, computer per le immersioni e strumenti di precisione, annuncia oggi l'aggiunta nella sua collezione dell’orologio per lo S. L’orologio si caratterizza per il nuovo design minimalista con ghiere in titanio di alta qualità e la navigazione turn-by-turn (passo passo) fornita da komoot.Tra gli aspetti potenzialmente molto interessanti per il mercato sportivo più esigente è certamente il fatto che il nuovo Suunto 9e, poi, è stato testato in base agli standard militari degli Stati Uniti [MIL-STD-810], garantendo così un'eccellente durata in tutte le condizioni, anche le più estreme.Il nuovo Suunto 9 Baro Titanium rappresenta un’importante progressione del nostro modello di punta,, ma non solo. Le funzionalità evidenziate includono un sistema GPS intelligente per la gestione ottimale della batteria, funzionalità di monitoraggio meteo completo e oltre 80 modalità sport integrate, tra cui escursionismo, running e trail-running, sci e mountain-bike, con schermate personalizzabili e possibilità illimitate di visualizzazioni durante l'attività.Inoltre, a partire dal mese di maggio sarà possibile acquistarecon pratica chiusura a perno e colori abbinati a Suunto 9 Baro Titanium.Suunto 9 Baro Titanium può essere acquistato su www.suunto.com e presso partner rivenditori selezionati: Cisalfa, Sme, MediaWorld, Sportler, Nencini, Df Sport Specialist, Maxi Sport.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita