Motorola amplia la gamma con il nuovo moto g20

ha presentato, il nuovo dispositivo della g family dotato di un sistema con quadrupla fotocamera da 48 MP, un immersivo display da 6.5" con refresh rate a 90 Hz, una batteria 5000 mAh dalla durata straordinaria e prestazioni affidabili, per un'esperienza di utilizzo completa. Uno smartphone che permette di catturare foto mozzafiato in ogni situazione.Il sistema Quad Camera diconsente di ottenere scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno sia di notte, ritratti professionali e primi piani incredibilmente dettagliati. Il sensore principale da 48 MP utilizza la, dotato di una sensibilità alla luce 4 volte superiore, per scatti nitidi e luminosi anche al buio. L'obiettivo ultra-grandangolare consente di includere una porzione della scena quattro volte più ampia rispetto agli obiettivi standard e rende più facile catturare ampi paesaggi. Lapermette di avvicinarsi al soggetto per primi piani dettagliati e il sensore di profondità consente di sfumare lo sfondo dei ritratti per risultati dall'aspetto professionale. La fotocamera frontale da 13MP è pensata per ottimizzare i selfie, con un'apertura che lascia entrare una grande quantità di luce per foto cristalline sia di giorno che di notte.Ilrende l'esperienza visiva immersiva; inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento da 90Hz, la visione dei contenuti è ancora più coinvolgente e fluida. Con la potente batteria da 5000 mAh disi hanno a disposizione più di due giorni di autonomia con una sola carica.È possibile ascoltare musica in streaming, guardare film, giocare ai propri videogames preferiti e godersi un intero fine settimana di intrattenimento senza preoccuparsi di ricaricare. Con moto g20 la durata della batteria non è più un problema.offre tutta la potenza di elaborazione di cui si ha bisogno, grazie alottimizzato che offre prestazioni grafiche migliorate. Questo processore porta ad un boost delle prestazioni mentre si gioca, si guardano video o si catturano foto durante una serata fuori casa, senza impatto sulla durata della batteria grazie ai 4 GB di RAM di ultima generazione.Con 64 GB di memoria integrata espandibile, si ha moltissimo spazio a disposizione per i propri contenuti: utilizzando una scheda microSD,L'esperienza software rende unica l'interazione con questo smartphone.in versione semi-stock rende il telefono più intuitivo, più sicuro e personalizzabile. L'ultimo aggiornamento di Google permette di avere una migliore gestione delle conversazioni nelle app di messaggistica, un migliore controllo sui dispositivi collegati e un approccio più protettivo riguardo alla privacy dei dati.moto g20 è disponibile in Italia, in colorazione Breeze Blue.