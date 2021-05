ROG svela il suo nuovo laptop gaming Zephyrus M16, con display da 16" in un form factor da 15

Una webcam integrata e un sensore di impronte digitali offrono comodi strumenti per accedere velocemente ai propri dati.

ha presentato lo, un laptop da gioco dotato di un coinvolgente display da 16" e un nuovo e potente processore Intel all'interno di uno chassis ultrasottile da 15".Per immagini fluide e ricche di dettagli, il display da 16" combina un'alta risoluzione WQHD con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 3ms e Adaptive-Sync. È anche adatto alla creazione di contenuti grazie a un display 16:10, con certificazione Pantone Validated, copertura al 100% dei colori DCI-P3 e supporto Dolby Vision per immagini più ricche., offrendo prestazioni eccezionali. Con otto core e sedici thread, è completamente attrezzato per lo streaming di giochi, il rendering video e i progetti creativiIl nuovo laptop garantisce fino aper fornire ampio spazio per il multitasking e progetti con risorse ad alta risoluzione. Una SSD PCIe 4.0 con fino a 2TB di capacità di archiviazione carica queste risorse ad alta velocità, mentre un secondo slot SSD rende facile aggiungere ulteriore memoria per librerie di gioco più grandi e portfolio professionali.La scheda grafica NVIDIA fino allaregala alloprestazioni di gioco fuori dal comune per una macchina così sottile. Un sistema di raffreddamento efficiente e progettato su misura permette alla RTX 3070 di spingere ancora di più con il sistema. La funzioneinvece crea una potenza extra quando i carichi della CPU sono più leggeri, sbloccando un nuovo livello di prestazioni.Come il resto della serie di GPU GeForce RTX 30, la 3070 è basata sull'architettura d'avanguardia Ampere. Combina nuovi multiprocessori di streaming con core RT di seconda generazione e core Tensor di terza generazione per consentire un ray-tracing più realistico e funzionalità AI avanzate. Questi miglioramenti assicurano una grafica realistica mentre spingono il frame rate ai massimi livelli. La GPU è inoltre supportata dalla tecnologia, che abbassa la latenza in alcuni giochi multiplayer, e dagli effetti, che migliorano la connessione audio-video nello streaming live.Inoltre, il sistemamantiene lo Zephyrus M16 fresco assicurando al tempo stesso alte prestazioni di CPU e GPU.Looffre inoltre una vera portabilità, grazie ad un corpo sottile e leggero che è solo 19.9mm sottile e pesa 1.9kg.