Fastweb NeXXt, l’internet box “smart” con Alexa integrato

Fastweb ha presentato, l'internet box di ultima generazione che, oltre ad abilitare la connessione ad Internet, integra comandi vocali e funzionalitàdi intelligenza artificiale, per offrire un'esperienza di navigazione innovativa, performante e al tempo stesso semplice e personalizzata.è il primo router in Italia ad integrare, l'assistente vocale di Amazon basato su cloud ed intelligenza artificiale che con il semplice comando vocale consente di svolgere una gamma potenzialmente illimitata di attività – dall'effettuazione di chiamate e la ricezione dei messaggi, alla riproduzione di musica, l'impostazione di promemoria e il controllo degli oggetti connessi della casa.Dotato della tecnologia di ultima generazione, che permette di collegare fino a 128 dispositivi contemporaneamente abilitando velocità di connessione potenzialmente più elevate rispetto agli standard precedenti, NeXXt può essere affiancato inoltre dai, potenti ripetitori del segnale Wi-Fi con smart speaker integrato, che garantiscono stabilità e continuità della connessione e l'interazione con Alexa da ogni angolo della casa.NeXXt assicura un'esperienza di navigazione personalizzabile, in grado di ottimizzare proattivamente la connessione ultrabroadband di casa sulla base delle diverse abitudini di utilizzo, attraverso la creazione di differenti: per esempio impostando la modalità "smartworking" al PC o creando la modalità "scuola" al tablet dei figli per potenziare la connessione durante le ore di lavoro o studio, mettere in pausa il Wi-Fi o pianificare l'orario di spegnimento di determinati device o attivare il Parental Control per garantire ai propri figli una navigazione sicura. Tutte le nuove funzionalità per la gestione personalizzata della connessione sono configurabili attraverso l', attivando, o attraverso la app MyFastweb.NeXXt si propone di semplificare la vita dei clienti anche nella relazione con l'azienda: in caso di cali di performance della linea, sarà ilper il ripristino delle funzionalità di collegamento, senza bisogno che il cliente si attivi per chiamare il customer care.NeXXte successivamente il nuovo internet box sarà disponibile anche per i già clienti Fastweb che ne potranno fare richiesta direttamente nell'area clienti MyFastweb e dall'app MyFastweb.