Qualcomm: in arrivo il nuovo Snapdragon Developer Kit per i PC Windows 10

Qualcomm ha annunciato il Qualcomm Snapdragon Developer Kit, progettato per consentire un supporto esteso ai fornitori di software indipendenti e agli sviluppatori di applicazioni per testare e ottimizzare le loro applicazioni per il crescente ecosistema di dispositivi alimentati da piattaforme di calcolo Snapdragon. Costruito in collaborazione con Microsoft, questo kit per sviluppatori basato su Windows 10 è una risorsa conveniente per verificare e convalidare le loro soluzioni per contribuire a garantire grandi esperienze utente per lavorare e imparare su PC Windows 10 con Snapdragon.



Questa è l'ultima collaborazione tra Qualcomm Technologies e Microsoft per rafforzare le risorse per gli sviluppatori che stanno ricompilando, ottimizzando e testando le applicazioni per i dispositivi Windows 10 alimentati da piattaforme di calcolo Snapdragon. Nel settembre 2020, Microsoft ha annunciato l'espansione del suo programma App Assure ai PC Windows 10 alimentati da piattaforme di calcolo Snapdragon, così come l'ottimizzazione di Microsoft Edge, Microsoft Teams e Visual Studio Code. L'ultimo progresso nel supporto coordinato dei fornitori di software indipendenti e degli sviluppatori di applicazioni è stata l'introduzione nel dicembre 2020 dell'anteprima di emulazione x64 per i PC Windows 10, al programma Windows Insider.



