Xiaomi: ricavi e profitti a livelli storici nel primo trimestre 2021

Il fatturato totale è stato di 76,9 miliardi di RMB, in crescita del 54,7% rispetto all’anno precedente;

L’utile lordo è stato di circa 14,2 miliardi di RMB, con un aumento del 87,4% rispetto all’anno precedente;

L’utile netto rettificato non-IFRS è stato di 6,1 miliardi di RMB, in crescita del 163,8% rispetto all’anno precedente.

ha annunciato i risultati consolidati e certificati per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2021. Nel primo trimestre del 2021, i ricavi totali e l'utile netto rettificato di Xiaomi hanno superato di gran lunga le aspettative del mercato. I ricavi totali del periodo sono stati pari a, mentre l'utile netto rettificato del periodo è stato di 6,1 miliardi di RMB, con un aumento del 163,8% rispetto all'anno precedente."Durante il primo trimestre del 2021, sia il nostro fatturato totale che l'utile netto rettificato hanno raggiunto livelli record, dimostrando la solidità del nostro modello di business e l'effettiva esecuzione delle nostre strategie. La solida crescita nelle spedizioni di smartphone ha guidato una continua espansione della nostra base di utenti globale. La nostra piattaforma AIoT ha continuato a scalare in tutto il mondo. Oltre alla solida crescita nelle nostre linee di business già esistenti, stiamo anche continuando ad esplorare nuove opportunità e ad ampliare i nostri orizzonti. Nel marzo 2021, abbiamo svelato la nostra nuova identità di brand e abbiamo anche annunciato la nostra entrata ufficiale nel settore dei veicoli elettrici, ponendo le basi per un viaggio emozionante che garantirà un futuro luminoso per l'azienda nel prossimo decennio," ha dichiarato un portavoce di Xiaomi.