Y62 di Wiko arriva sull'e-store italiano con un prezzo speciale per il weekend

Il nuovo telefonino Y62 di Wiko nasce per soddisfare le richieste essenziali dei consumatori di oggi, con un'attenzione particolare ai giovanissimi e agli over 60.

Per celebrare l'arrivo di Y62 sull'e-store italiano di Wiko, il prodotto sarà disponibile dal 18 giugno al 20 giugno al prezzo promozionale suggerito di 79,99€ anziché 89,99€.



Ma cosa ci si aspetta da un telefono sotto i 100€?

Stando ai risultati della survey, requisito fondamentale è avere un'autonomia di almeno 24 ore con una sola ricarica (92% dei rispondenti). Y62 di Wiko risponde a questa esigenza con una batteria da 3000 mAh che garantisce fino a 1,5 giorni di autonomia e il supporto della tecnologia AI Power per il risparmio energetico che gestisce il comportamento delle app di terze parti e il consumo di energia, prolungando ulteriormente l'autonomia del device.



Imprescindibile poi un ampio schermo - come, ad esempio, il display da 6.1" in formato 19:9 widescreen con risoluzione HD+ dell'Y62 - per visualizzare al meglio i contenuti multimediali, le chat, come le videochiamate con i familiari. Lo sostiene l'86% del campione interpellato.





Non meno importante, anche per prodotti entry level, l'attenzione al design (80%) perché, com'è risaputo, lo smartphone è il personal device per eccellenza, in grado di raccontare le preferenze degli utenti in termini di colore, finish e texture.





Un'ulteriore comodità che Y62 presenta è la Modalità Semplice o Simple Mode. Recuperando i risultati del sondaggio condotto da Wiko, l'utenza senior sembra apprezzare significativamente questa feature (65%). Perché maggiore è la facilità di utilizzo, maggiori di conseguenza sono l'autonomia e capacità di utilizzare il device senza ricorrere ad "aiuti" esterni.



La Modalità Semplice consente un utilizzo semplificato del device. Con la Modalità Semplice i caratteri sono più grandi e ben visibili e non bisogna scorrere tra le varie schermate per rintracciare le app di cui si necessita: le applicazioni principali, le impostazioni selezionate, meteo, data, ora e i contatti preferiti sono visualizzati in un'unica schermata. Anche Google è sempre a portata di clic grazie al pulsante Google Assistant.





