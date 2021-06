Epson: nuovi sistemi di presentazione wireless che semplificano la connessione

Si tratta di piccoli trasmettitori da inserire nella porta USB dei computer utilizzati dai partecipanti a una riunione o a una lezione per permettere alle persone di collegarsi a qualsiasi schermo piatto o display. E' poi sufficiente premere un pulsante e cominciare a condividere in wireless i contenuti, senza alcuna operazione aggiuntiva: addio quindi ai complicati e noiosi passaggi finora necessari per collegare i computer alla rete con password e settaggi vari che non fanno altro che rubare tempo prezioso al vero scopo dell'incontro.

Inoltre, tramite l'app iProjection di Epson o Miracast, è possibile connettere qualsiasi dispositivo portatile (tablet o smartphone). La sicurezza è garantita dalla crittografia AES-128.



ELPWP10

consente di collegare qualsiasi dispositivo sorgente direttamente solo a specifici display Epson di ultima generazione: basta inserire il trasmettitore wireless nel portatile e la chiavetta USB nel display. Tramite l'app iProjection è possibile collegare anche tablet e smartphone.

Con ELPWP20, il contenuto può essere condiviso in modo sicuro sia con qualsiasi dispositivo di visualizzazione Epson sia con quelli di terze parti che abbiano una connessione HDMI. Come con il modello ELPWP10, ciò si ottiene utilizzando un trasmettitore wireless in dotazione collegato a un computer portatile, oppure effettuando la connessione di un altro dispositivo portatile tramite l'app iProjection o Miracast.



Entrambi i modelli inoltre consentono la visualizzazione simultanea di contenuti da quattro dispositivi diversi, agevolando la condivisione.



Per entrambi i modelli, gli utenti possono collegare fino a sei trasmettitori e visualizzare sul display condiviso fino a quattro dispositivi contemporaneamente.



