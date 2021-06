Getac: ecco la nuova generazione di tablet fully rugged F110

ha annunciato il lancio della nuova generazione di F110, un tablet fully rugged potente ma facilmente trasportabile per i professionisti che operano nei settori manifatturiero, automotive, difesa, pubblica sicurezza, utility, trasporto e logistica.Come il suo predecessore, anche F110 di nuova generazione consente agli utenti di lavorare in modo efficace in una grande varietà di ambienti impegnativi. Unoffre prestazioni straordinarie e un facile multitasking, mentre la scheda grafica Intel Iris Xe garantisce una visione perfetta in ogni scenario.Una gamma completa di opzioni di connettività, fra cui Wi-Fi 6 WLAN (per una trasmissione dati tre volte più veloce rispetto alle generazioni precedenti),, consente di trasmettere i dati e comunicare rapidamente da qualsiasi luogo, tutti aspetti fondamentali del moderno lavoro sul campo. L’aggiunta di una portaoffre una connessione da 40 Gb/s in grado di aumentare le potenzialità delle soluzioni end-to-end.Inoltre, F110e una luminosità fino a 1000 NIT. E’ possibile dunque contare non solo su una luminosità più elevata e un rapporto di contrasto migliore rispetto a qualsiasi altro tablet fully rugged attualmente in commercio, ma anche su una resistenza incredibile e un’ottima leggibilità in tutte le condizioni, anche alla luce del sole.Come ogni dispositivo Getac, F110 è rugged dall’inizio alla fine, per poter. Le certificazioni MIL-STD-810H e MIL-STD-461G garantiscono un’affidabilità eccezionale. F110 è anche uno dei pochi tablet della propria categoria dotato di certificazione IP66, rispetto alla IP65 delle generazioni precedenti, ed è dunque in grado di offrire una protezione completa contro polvere e potenti getti d’acqua. La resistenza alle cadute da 1,8 m durante l’utilizzo, rispetto all’1,2 m delle generazioni precedenti, eOltre al perfezionamento delle specifiche tecniche, F110 presenta anche numerose novità nel design per migliorare ulteriormente la user experience. Fra gli elementi più importanti citiamo il sistema diriprogettato per la sostituzione rapida senza bisogno di spegnere il tablet,per un accesso più agevole, un oscuratore della webcam aggiuntivo per migliorare la privacy e un’unità SSD rimovibile dall’utente.È disponibile anche una gamma completa di accessori compatibili, fra cuie touchpad integrato, per un’operatività simile a quella dei notebook nell’esecuzione di compiti ad alta intensità di dati. Fra gli accessori aggiuntivi ricordiamo anche una cinghia a spalla, una cinghia a mano girevole con cavalletto, una maniglia rigida e docking station sicure per il montaggio in ufficio e sui veicoli.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita