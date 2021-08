Strategy Analytics: prima posizione per Xiaomi nelle spedizioni di smartphone in Europa nel Q2 2021

Secondo l'ultimo rapporto di ricerca pubblicato da Strategy Analytics ha superato, per la prima volta, tutti gli altri vendor raggiungendo unaper le spedizioni di smartphone in Europa. Il mercato ha registrato una forte crescita su base annua del 14% con 50 milioni di unità spedite. Il rimbalzo del mercato degli smartphone è stato trainato dalla continua ripresa economica e da una sana domanda da parte dei consumatori con dispositivi che stanno diventando obsoleti e dispositivi 5G a prezzi allettanti.“Siamo estremamente orgogliosi di aver toccato per la prima volta questo ambizioso traguardo. Con quasi 13 milioni di unità spedite nel continente, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero quello di sorpassare Samsung diventando il più grande vendor del mondo. Le ragioni del nostro grande successo sono dovute ad un approccio in termini di marketing e strategia di vendita vincente, che ha creato fedeltà al brand e ha reso Xiaomi parte della vita quotidiana dei suoi Fan e utenti. Abbiamo riscontrato un grande successo in molti paesi europei e vogliamo continuare in questa direzione, lavorando con costanza e passione per portare i nostri prodotti innovativi a più persone in tutto il mondo” - ha dichiaratoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita