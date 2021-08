Da Sony la nuova vlog camera ZV-E10, pensata per vlogger e ideatori di contenuti

Sony ha presentato la prima vlog camera con obiettivo intercambiabile della serie Alpha, la nuova

. Interamente progettata per le esigenze dei vlogger, la nuova fotocamera combina le più avanzate tecnologie di imaging di Sony con grande semplicità e versatilità d’uso e caratteristiche specifiche ottimizzate per gli ideatori di contenuti video.

Il cuore del modello è rappresentato dal sensore CMOS Exmor APS-C da 24,2 megapixel (effettivi) e dal processore d’immagine BIONZ X, garanzia di immagini di elevata qualità con alta sensibilità, texture con resa dettagliata ed effetti bokeh morbidi e naturali. Inoltre, ZV-E10 include le caratteristiche specifiche per i vlog già apprezzate nella fotocamera digitale ZV-1, tra cui la “Sfocatura dello sfondo”, che consente transizioni fluide tra effetti bokeh e sfondi nitidi, o la modalità “Impostazione Product Showcase”, che permette di spostare automaticamente la messa a fuoco dal viso del soggetto a un oggetto che si desidera mettere in risalto.

Pensata in primo luogo per i video, ZV-E10 è leggera (circa 343 g), dotata di un comodo schermo LCD apribile lateralmente e orientabile in più direzioni e permette la connessione di microfoni esterni sopra il corpo principale, con una notevole semplificazione delle impostazioni, senza rinunciare alla visualizzazione dello schermo in modalità selfie e da angolazioni alte o basse.

Oltre allo schermo, il modello include varie altre funzioni all’insegna della semplicità d’uso e perfezionate in modo specifico per i vlogger, tra cui il nuovo pulsante per la selezione della modalità di ripresa sulla parte superiore del dispositivo, che consente di alternare Foto/Video/Slow & Quick motion con un solo tocco.



