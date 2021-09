Sharp presenta tutte le sue ultime novità a IFA Xperience 2021

Sharp

Sharp svelerà una nuova serie di TV, che include modelli da entry level a premium, per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori.



Il brand inoltre amplierà la propria gamma di soundbar con nuovi modelli in grado di adattarsi ad ogni set-up per un’esperienza cinematografica anche a casa. Allo stesso tempo, Sharp arricchirà il suo portfolio di prodotti del comparto audio, con nuovi speaker portatili.





Per quanto riguarda la categoria Smart Appliance Solutions (SAS), Sharp presenterà nuovi modelli di purificatori d’aria, una nuova serie di forni a microonde, oltre a umidificatori innovativi e climatizzatori portatili. In aggiunta, il brand presenterà per la prima volta una linea di diffusori di aromi.





Oltre a mettere in luce le novità di prodotto, l’evento offrirà l’occasione per un’overview sullo sviluppo del brand in Europa, area geografica che sta operando in modo completamente indipendente dal rebranding del 2020.

dà il via alla nuova stagione con una nuova line-up di prodotto per i segmenti TV, Audio e Smart Appliance Solutions che presenterà a IFA Xperience 2021.