Un click per la Scuola, al via la terza edizione dell’iniziativa di Amazon.it che supporta le scuole

Amazon.it conferma anche per quest’anno il proprio impegno a supporto del mondo della didattica italiana lanciando la terza edizione dell’iniziativa Un click per la Scuola, dedicata alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado sul territorio nazionale. Durante le due edizioni precedenti, Amazon ha donato 5,9 milioni di Euro sotto forma di credito virtuale a più di 28.800 scuole aderenti, che hanno potuto

scegliere tra oltre 1.000 prodotti necessari a studenti e docenti, come attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, accessori e molto altro ancora

Grazie a questa iniziativa, i clienti possono scegliere la scuola che desiderano supportare sul sito www.unclickperlascuola.it e poi procedere con i propri acquisti su Amazon.it.Amazon donerà, sotto forma di credito virtuale,. In questo modo, le scuole selezionate potranno utilizzare il credito virtuale donato da Amazon su un catalogo di oltre 1.000 prodotti fisici utili alle attività didattiche, venduti e spediti da Amazon. Anche durante questa terza edizione, Amazon.it supporta le piccole e medie imprese italiane: la selezione degli acquisti idonei include infatti tutti i prodotti resi disponibili dai partner di vendita, tra cui oltre 18.000 piccole e medie imprese italiane, incluse le eccellenze del Made in Italy.Sul sito www.unclickperlascuola.it è possibile accedere all’, uno spazio digitale unico dove studenti e insegnanti possono visualizzare e utilizzare i numerosi contenuti disponibili - fra i quali una selezione di risorse digitali come video tutorial, audiolibri e podcast Audible - e un kit dedicato al coding.L’Amazon Digital Lab è stato creato per tutti coloro che non si stancano mai di imparare e allargare i propri orizzonti e quest’anno sarà arricchito anche con dei webinar realizzati in collaborazione con, il primo EdTech hub in Italia che organizza attività formative, sociali e divulgative (lezioni, laboratori, esperimenti, eventi, corsi professionali) rivolte a bambini, studenti, mondo della scuola, giovani e adulti interessati a sviluppare ed accelerare le proprie competenze per il futuro. I webinar sul Digital Lab saranno tenuti da esperti del settore quali formatori MIUR, assistenti di ricerca, neuroscienziati e dottori di ricerca e saranno dedicati a varie tematiche, tra cui le buone pratiche da utilizzare all’interno degli ambienti scolastici per rafforzare l’integrazione tecnologia all’interno della didattica, le neuroscienze e la loro connessione con il mondo dell’apprendimento, il Game Based Learning e molto altro.I clienti potranno confermare la partecipazione all’iniziativa sul sito www.unclickperlascuola.it . Tutti gli acquisti effettuati in seguito su Amazon.it permetteranno di generare le donazioni da parte di Amazon a favore delle scuole. Gli istituti di tutto il territorio nazionale potranno quindi utilizzare il credito virtuale accumulato per richiedere gratuitamente i prodotti di cui hanno bisogno.