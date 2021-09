TCL svela il nuovo smartphone TCL 20R 5G

TCL Communication ha annunciato il nuovo

, uno smartphone Android che combina la tecnologia di visualizzazione proprietaria di TCL con la velocità mobile 5G.

TCL 20R 5G permette una comunicazione video ad alta definizione fluida e senza interruzioni, oltre ad un download ultra-veloce sia attraverso SA che NSA 5G. Alimentato da MediaTek Dimensity 700, TCL 20R 5G è un perfetto equilibrio di prestazioni ed efficienza, in grado di offrire abbastanza potenza per tutto il giorno. La durata della batteria viene assicurata grazie al processore a 7nm, che promette il 28% in più di efficienza energetica rispetto a un processore equivalente a 8nm.

Oltre al veloce 5G, TCL 20R 5G offre un display con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 180Hz. Gli utenti possono anche scegliere il refresh rate adattivo per godere dei benefici del risparmio energetico, dove il refresh rate a 90Hz è abilitato in scenari selezionati.

Sarà ancora più facile perdersi nel display V-notch da 6,52 pollici con un rapporto schermo-corpo del 90% e una luminosità di picco di 500 nits, oltre alla tecnologia proprietaria NXTVISION, che garantisce il miglioramento automatico delle immagini e dei video, la protezione dello sguardo tramite basse emissioni di luce blu, le modalità Reading e Eye Comfort. Oltre ad essere spettacolare da vedere, il display di TCL 20R 5G è ottimizzato per garantire il massimo divertimento e il minimo affaticamento degli occhi.

Sul retro dello smartphone è presente una tripla fotocamera da 13MP, che cattura momenti indimenticabili con dettagli e chiarezza mai visti. L'Intelligenza Artificiale Auto-Enhancement garantisce un'ottimizzazione automatica di diversi scenari, mentre l'obiettivo di profondità da 2MP e quello macro da 2MP aggiungono versatilità, dai ritratti alla fotografia super dettagliata. La possibilità di accedere in modo sicuro a tutto ciò di cui si ha bisogno grazie alle funzioni di riconoscimento del volto e di rilevazione di impronte digitali offre a TCL 20R 5G una marcia in più, e l'autonomia giornaliera garantita dalla batteria da 4500mAh permette di usufruire di 10 ore di video, 34 ore di conversazione o 210 ore di riproduzione audio.

TCL 20R 5G è verificato da Google come dispositivo Android Enterprise Recommended. Questa convalida dimostra che TCL 20R 5G è adatto a soddisfare i severi requisiti aziendali di Google attraverso patch di sicurezza Android regolari e tempestive e aggiornamenti principali garantiti.



