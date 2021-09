Apple: ecco prezzi e disponibilità dei nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

ha annunciato l'arrivo sul mercato a partire da venerdì 24 settembre dei nuoviRiprogettati dentro e fuori, entrambi i modelli hannoe refresh rate adattivo fino a 120Hz, così l’esperienza touch è ancora più veloce e reattiva. Il sistema di fotocamere Pro è più evoluto che mai grazie alle nuove fotocamere ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo che sfruttano le prestazioni senza eguali del chip A15 Bionic.La, più grande di qualsiasi altro iPhone, per ridurre il rumore e garantire maggiori velocità dell’otturatore in qualsiasi condizione di luce, così le foto sono ancora più ricche di dettagli. In combinazione con l' apertura più grande (ƒ/1.5), il grandangolo su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max offre enormi miglioramenti in condizioni di scarsa luminosità: fino a 2,2 volte rispetto ad iPhone 12 Pro e quasi 1,5 volte rispetto ad iPhone 12 Pro Max. La stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS), un’esclusiva di iPhone, è disponibile su entrambi i modelli e stabilizza il sensore invece dell’obiettivo, per immagini fluide e video stabili anche quando l’utente non è perfettamente immobile.Il nuovo ultra-grandangoloe un nuovo sistema di autofocus che migliora del 92% le prestazioni negli ambienti poco illuminati, garantendo immagini più brillanti e nitide. Il nuovo design degli obiettivi, la funzione di autofocus presente per la prima volta nell’ultra-grandangolo di un iPhone e il software avanzato aprono una nuova possibilità per iPhone: la Fotografia macro. L’utente può scattare foto splendide e nitide in cui gli oggetti appaiono più grandi delle loro dimensioni reali, ingrandendo i soggetti con una distanza focale minima di 2 cm. E questo è possibile anche nei video, inclusi quelli in modalità Time-lapse e slow-motion.Su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, un avanzato codec video utilizzato diffusamente come formato di distribuzione finale per spot, lungometraggi e trasmissioni, per offrire una maggiore fedeltà cromatica e una compressione minore. 3 Questo nuovo, potente flusso di lavoro professionale si basa sul nuovo hardware delle fotocamere, su codificatori e decodificatori del chip A15 Bionic, e sull’archiviazione flash. iPhone è il solo smartphone al mondo a offrire un flusso di lavoro end-to-end: registrazione, montaggio e condivisione in formato Dolby Vision o ProRes.iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max presentano il display più evoluto mai visto su iPhone,, che supporta un refresh rate adattivo da 10Hz a 120Hz, per offrire frame rate veloci quando l’utente ne ha bisogno e preservare l’autonomia della batteria quando non serve.Disponibile in 2 dimensioni (6,1" e 6,7"),4 il nuovo display intelligente, un nuovo motore di visualizzazione nel chip A15 Bionic, prestazioni della GPU più veloci e coprocessore touch sempre attivo. Inoltre è progettato per funzionare al meglio con iOS 15, quindi gesti, animazioni, giochi e altre attività saranno più veloci e reattivi.La nuova linea Pro presenta inoltre un design raffinato dai bordi piatti realizzato con materiali eccezionali,, ed è completato da un’elegante finitura resistente ad abrasione e corrosione e da un retro in vetro opaco. Entrambi i modelli sono disponibili in quattro sorprendenti colori fra cui il nuovissimo azzurro sierra, realizzato da molteplici strati di ceramiche metalliche di dimensioni nanometriche applicati sulla superficie per una finitura resistente e bellissima.iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono protetti dal rivestimento anteriore in, un materiale disponibile solo su iPhone che è più resistente di qualsiasi vetro per smartphone, e offre una straordinaria robustezza e resistenza alle cadute. Lo spazio riservato alla fotocamera TrueDepth è stato ridotto del 20% su entrambi i modelli, per ottenere una superficie di visualizzazione maggiore senza rinunciare a tecnologie innovative come Face ID, il sistema di autenticazione facciale più sicuro mai visto su uno smartphone.La fotocamera posteriore presentainossidabile che circonda ciascun obiettivo in cristallo di zaffiro, e la linea Pro è progettata per resistere a schizzi di liquidi comuni e vanta una resistenza all’acqua di grado IP68.