iPhone 13 e iPhone 13 mini: disponibili a partire da venerdì 24 settembre

e sono progettati per resistere a gocce e liquidi comuni. Il layout della fotocamera posteriore è stato riprogettato con lenti disposte diagonalmente per ottimizzare il sistema a doppia fotocamera, mentre la nuova fotocameraè più piccola per lasciare più spazio all’area del display pur continuando ad integrare tecnologie rivoluzionarie come Face ID, il sistema di autenticazione facciale più sicuro su uno smartphone.iPhone 13 e iPhone 13 mini, con ottimizzazioni hardware e funzioni di fotografia computazionale per foto e video incredibili. Il nuovo grandangolo con pixel da 1,7 µm ha il sensore più grande mai integrato in un sistema a doppia fotocamera su iPhone e può catturare il 47% di luce in più per ridurre il rumore e produrre risultati più luminosi.Il, una tecnologia esclusiva per iPhone introdotta per la prima volta su iPhone 12 Pro Max, è integrato nel grandangolo anche su iPhone 13 mini. Stabilizza il sensore anziché la lente, perciò gli scatti risultano più fermi, mentre l’ultra-grandangolo è dotato di un nuovo sensore che cattura le immagini con più dettagli nelle aree scure di foto e video, con meno rumore.Le novità di iPhone 13 e iPhone 13 mini includono, un nuovo processore ISP e una maggiore potenza per la fotografia computazionale. Gli Stili fotografici consentono agli utenti di portare su ogni immagine le proprie preferenze fotografiche continuando a beneficiare dell’elaborazione multi-fotogramma di Apple. Preset e preferenze personalizzate agiscono su scene e soggetti e, a differenza di un semplice filtro, applicano in maniera intelligente le giuste regolazioni alle diverse parti della foto per preservare gli elementi più importanti dello scatto, come le diverse tonalità di pelle.Grazie alla sinergia tra il sistema a doppia fotocamera e la potenza della fotografia computazionale è stato possibile introdurre Smart HDR 4, ora con un netto miglioramento di colore, contrasto e illuminazione per ogni soggetto nelle foto di gruppo, anche nelle condizioni più difficili, per immagini più realistiche; anche la modalità Notte è stata ottimizzata. E lasupporta tutte le novità introdotte, tra cui modalità Cinema, Stili fotografici, Smart HDR 4 e molte altre.Il, una batteria più grande e ottimizzazioni rese possibili da una perfetta integrazione di hardware e software, permettono di avere su iPhone 13 e iPhone 13 mini miglioramenti sostanziali nella durata della batteria. iPhone 13 ha una batteria che dura tutto il giorno, fino a due ore e mezza in più rispetto a iPhone 12, mentre iPhone 13 mini ha una batteria che dura fino ad un’ora e mezza in più al giorno rispetto ad iPhone 12 mini.