Apple Watch Series 7: disponibile in autunno con un display più grande

Esordirà inil nuovo, dotato di un display Retina always-on riprogettato con molta più area di visualizzazione e bordi più sottili, che lo rendono lo schermo più ampio di sempre.Il display di Apple Watch Series 7, il 40% in meno rispetto a quelli del display di Apple Watch Series 6. L'innovativo design massimizza l'area di visualizzazione, influendo solo in minima parte sulle dimensioni complessive della cassa.Apple Watch Series 7Quando l'utente non solleva il polso,, così è più semplice guardare il quadrante senza dover alzare il braccio o riattivare il display.Apple Watch Series 7 offre poi due ulteriori dimensioni di carattere più grande esu cui l'utente può scrivere toccando con il dito o sfiorando il display con QuickPath. Inoltre utilizza il machine learning on-device per suggerire la prossima parola in base al contesto, in modo da scrivere più velocemente.Il cristallo anteriore di Apple Watch Series 7, il che lo rende più resistente agli urti senza comprometterne la nitidezza. Apple Watch Series 7 vanta ora una resistenza alla polvere di grado IP6X, che ne aumenta la durabilità anche in ambienti come la spiaggia o il deserto, e mantiene sempre ottime prestazioni quando si nuota grazie a una resistenza all'acqua fino a 50 m.Apple Watch Series 7con una sola ricarica; la ricarica è anche il 33% più veloce rispetto a Apple Watch Series 6 grazie alla nuova architettura e al cavo magnetico USB-C Magnetic Fast Charger.Il nuovi dispositivo è dotato poi del nuovoche introduce quadranti aggiuntivi pensati appositamente per il display più ampio di Apple Watch Series 7. Sul nuovo quadrante Contour l'orologio si spinge fino ai bordi del display e vengono mostrate animazioni durante tutta la giornata, per mettere in risalto l'ora attuale.Il nuovo quadrantesfrutta lo spazio aggiuntivo sullo schermo per mostrare al centro due ampie complicazioni con diversi dati. Chi ama viaggiare apprezzerà invece il quadrante World Time, ispirato ai vecchi orologi, che mostra l'ora in 24 fusi orari diversi su quadrante doppio ed è disponibile su Apple Watch Series 4 e successivi. Infine, il quadrante Ritratto usa le funzioni di profondità della modalità Ritratto di iPhone per offrire una straordinaria esperienza personalizzata.La collezione Apple Watch Series 7, Mezzanotte, Galassia, verde, un nuovo azzurro e (PRODUCT)RED, insieme a una bellissima palette di cinturini Apple Watch compatibili con tutti i modelli. Inoltre, Apple Watch Series 7 resta compatibile con tutti i cinturini Apple Watch precedenti. I modelli in acciaio inossidabile, Apple Watch Edition, Apple Watch SE e Apple Watch Series 3 sono ancora disponibili nei colori esistenti.In autunno verranno anche presentati nuovi cinturini e quadranti esclusivi per