Nuovo iPad mini: design all-screen, il chip A15 Bionic, Inquadratura automatica e 5G

Apple ha presentato il nuovo iPad mini con un display Liquid Retina da 8,3" e

iPad mini può contare ora su un netto incremento delle prestazioni grazie al nuovo chip A15 Bionic.





La CPU 6-core offre un aumento delle prestazioni del 40% e la GPU 5-core incrementa le prestazioni grafiche dell'80% rispetto alla generazione precedente di iPad mini.Il chip A15 Bionic di iPad mini, dai giochi a elevato sfruttamento della grafica, fino alle app professionali utilizzate da designer, piloti, medici e non solo.Le evolute funzioni di apprendimento automatico sono rese possibili da une da nuovi acceleratori di machine learning nella CPU. iPad mini è ora in grado di svolgere attività di ML due volte più velocemente del modello precedente. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine consente alle app di offrire esperienze di livello superiore, come il riconoscimento delle immagini e l'apprendimento del linguaggio naturale. Con iPadOS 15, la nuove funzioni di ML includono Testo live, che usa l'intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all'utente di svolgere l'azione necessaria; traduce persino il testo nelle foto in sette lingue.Inoltre, l'esperienza offerta dasu iPad Pro è ora disponibile anche su iPad mini, per videochiamate ancora più coinvolgenti. La fotocamera ultra-grandangolare frontale è stata aggiornata con un sensore da 12MP e un angolo di campo più ampio per integrare Inquadratura automatica, che sposta automaticamente la fotocamera per tenere sempre inquadrato l'utente anche quando si muove. Quando altri utenti partecipano alla chiamata, la fotocamera li rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerli nella conversazione.La fotocamera posteriore ha un sensore da 12MP con Focus Pixels e un diaframma con apertura maggiore per catturare immagini più nitide e vivide. La fotocamera posteriore è dotata inoltre di flash True Tone, perfetto per scattare foto anche quando c'è poca luce., gli utenti potranno ammirare bellissime foto ultra-realistiche con Smart HDR, che migliora la qualità delle immagini recuperando i dettagli nelle zone in ombra e nei punti luce.Il nuovo iPad è dotato di Apple Pencil (2a generazione) trasforma iPad mini in un diario o in un album da disegno digitale e portatile. Con la ricarica e l'abbinamento wireless, oltre al supporto per il doppio tap, Apple Pencil assicura una precisione assoluta e una latenza bassa ai vertici della categoria: scrivere sarà semplice e naturale proprio come con carta e penna.per una connettività più veloceIl 5G approda anche su iPad mini per consentire ai clienti di fare ancora di più, più velocemente, grazie alla connettività wireless. Con il 5G, iPad mini raggiunge velocità di picco fino a 3,5Gbps in condizioni ideali.