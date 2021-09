AVM: arriva il nuovo FRITZ!Repeater 6000, con Wi-Fi 6 tri-band e tecnologia Mesh

AVM ha annunciato la disponibilità del FRITZ!Repeater 6000, il nuovo repeater che combina il Wi-Fi 6 con la tecnologia Mesh intelligente. Grazie alle tre unità radio e alle 12 antenne, il nuovo repeater tri-band garantisce un nuovo modo di vivere la rete domestica. Copertura Wi-Fi ampia e stabile in grado di gestire più dispositivi e applicazioni contemporaneamente: streaming, gaming, smart home e smart working senza alcuna interruzione.

Inoltre, associando un FRITZ!Box al FRITZ!Repeater 6000 si crea una rete Mesh intelligente, con tutti i dispositivi che utilizzano il miglior segnale Wi-Fi possibile a seconda della loro posizione, perfetto per grandi appartamenti e condizioni strutturali più complesse. Le porte da 2,5 Gbit/s e 1 Gbit/s possono essere utilizzate per connessioni via LAN.

Il FRITZ!Repeater 6000 completa l'offerta di AVM per il networking per casa e ufficio e può essere facilmente abbinato a tutti i modelli FRITZ!Box oltre che con i FRITZ!Repeater 2400, 1200 e 600 e il ripetitore tri-band 3000.





Il FRITZ!Repeater 6000 è disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito al pubblico di € 219,99 IVA inclusa.

