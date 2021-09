Wiko Y62 Plus: più memoria e fotocamera potenziata

Wiko presenta

, lo smartphone

che offre 1.5 giorni di utilizzo con una sola carica, grazie alla batteria long-lasting da 3000 mAh.

Conservare i propri ricordi – foto, video, musica e app preferite – non è più un problema grazie ai 32GB di ROM di Y62 Plus, ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256GB. Efficienza e prestazioni sono garantite dal processore MediaTek quad-core 1.8Ghz integrato e i 2GB di RAM permettono di passare, in tutta rapidità, da un'applicazione all'altra all'insegna del multitasking. Infine, navigare in Internet o sui social media e caricare o scaricare i propri contenuti preferiti è questione di pochi secondi grazie alla velocità del 4G.







L'ampio, in formato 19:9 widescreen con lae tecnologiaintegrata, rende testo e immagini chiare e leggibili da qualsiasi angolazione. Il comfort è sempre a portata di mano grazie al bordo sottile e alla scocca compatta che rendono Y62 Plus maneggevole ed ergonomico.Y62 Plus è disponibile in tre diverse ed eleganti tonalità:, caratterizzate da un effetto gradiente che cattura i riflessi della luce e una texture tattile diagonale.Grazie agli ultimi aggiornamenti dell'applicazione, supportata da un obiettivo potenziato con 8MP, con la modalitàil buio diventa un alleato, per realizzare scatti nitidi e immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, con l'ogni foto sarà perfetta.Inoltre conbasta uno sguardo per sbloccare Y62 Plus e grazie allatenere separata la vita personale da quella professionale non è mai stato così semplice. La nuova interfacciapermette di visualizzare tutte le app preferite in un'unica schermata e anche Google è a portata di clic grazie alIn ultimo, ma non meno importante, con l'ultimoGo Edition di Google l'user experience diventa ancora più personalizzata.Y62 Plus di Wiko è disponibile sull'e-store di Wiko e a breve nelle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo suggerito al pubblico di, inclusi