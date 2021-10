Sony: codici digitali da €100 per PlayStation Store con l’acquisto di TV BRAVIA XR

Sony propone in Italia una nuova promozione dedicata ai clienti, che permetterà agli acquirenti di una selezione di

, i televisori dotati di intelligenza cognitiva

, di ricevere codici digitali per PlayStationStore del valore di €100.

L’offerta si applica a tutti gli acquisti effettuati presso i rivenditori aderenti durante il periodo promozionale.

I TV BRAVIA XR generano immagini straordinariamente realistiche, ricche di colori vibranti e contrasti spettacolari, completate da una qualità audio unica grazie alla tecnologia Sound-from-Picture Reality, che porta lo spettatore al centro dell’azione, nel gaming come nei film. Grazie a colori e dettagli autentici, tempi di risposta rapidi e suono avvolgente, oltre al supporto di molteplici funzionalità HDMI 2.1, questi modelli sono la scelta ideale per i gamer.

Inoltre, con un input lag di appena 6,0 ms sui modelli Z9J, è possibile ottenere una fluidità e una reattività straordinarie nei giochi sparatutto, sportivi e ad alte prestazioni, dove l’azione si riflette istantaneamente sullo schermo.

I nuovi modelli BRAVIA XR sono caratterizzati dal processore Cognitive Processor XR, un sistema di elaborazione completamente nuovo, che va oltre l’IA convenzionale e che è stato progettato per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano.

Quando osserviamo qualcosa, ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti. Cognitive Processor XR, dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e rileva la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare ed esaminare colori, contrasto, dettagli e tutti gli altri componenti dell’immagine solo separatamente, il nuovo Cognitive Processor XR esegue un’analisi incrociata simultanea, proprio come fa il nostro cervello. Questo processo fa sì che tutti gli elementi vengano regolati in modo congiunto tra loro, con un risultato finale nettamente migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli inarrivabili per l’IA convenzionale.



