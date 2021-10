Samsung presenta Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition: un Galaxy tutta da personalizzare

, che offre ai consumatori la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo mobile in un modo completamente nuovo.Fin dal suo lancio, gli utenti di Galaxy Z Flip3 sono stati attratti dalle capacità di personalizzazione uniche del dispositivo, tra cui, una gamma creativa di accessori e la capacità di ottimizzare la loro esperienza mobile con One UI. Rispondendo a questa richiesta, Samsung sta estendendo le possibilitàe una UX speciale che consente agli utenti di caratterizzare ulteriormente il proprio dispositivo con la Bespoke Edition, fornendo opzioni non disponibili da nessun’altra parte sul mercato.Per identificare le diverse opzioni di colore, Samsung ha mappato le tendenze cromatiche presenti e future e ha analizzato i trend socioculturali per anticipare i cambiamenti nelle preferenze e nelle esigenze dei clienti. Samsung ha anche testato migliaia di opzioni di colore e identificato le tonalità che si sarebbero integrate perfettamente a vicenda, indipendentemente dalla combinazione. Il risultatoE poiché lo stile e il gusto degli utenti continuano a evolversi, Samsung offre anche la possibilità di attivareesclusivamente per gli utenti Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, di modo che possano cambiare il colore del dispositivo ogni volta che lo desiderano.I possessori di Galaxy Z Flip3 Bespoke Editionper sostituire il pannello del dispositivo con nuovi colori su Samsung.com, assicurandosi che il proprio dispositivo sia al passo con l’evoluzione del proprio stile. I clienti possono anche personalizzare la serie Galaxy Watch4 presso il Galaxy Watch4 Bespoke Studio, mixando e abbinando una varietà di colori, dimensioni e stili di cinturino. Gli utenti della serieavranno inoltre ancora più opportunità di personalizzazione attraverso l’ultimo aggiornamento del software, che presenta una serie di nuovi stili per il quadrante, una funzione di rilevamento delle cadute che consente agli utenti di regolare la sensibilità e un nuovo movimento del polso che attiva le app e le funzioni preferite o più utilizzate.