ALPHA 7 IV di Sony, con sensore d'immagine full-frame da 33 megapixel

Sony ha annunciato il lancio di un nuovo prodotto nella sua gamma dedicata all’imaging: la fotocamera a ottiche intercambiabili

(modello ILCE-7M4), con sensore d’immagine full-frame da 33 megapixel. L’elevata risoluzione si traduce in gradazioni cromatiche fluide, nella resa precisa di dettagli e texture, e in riduzione del rumore. I 15 stop di gamma dinamica ampliano il range espressivo, mentre le impostazioni Creative Look consentono di creare facilmente effetti originali sia nelle foto che nei filmati.













è una fotocamera ibrida che spicca per l'eccellente qualità fotografica e le avanzate tecnologie video, con un sofisticato sistema di messa a fuoco automatica e caratteristiche di funzionamento e di gestione del flusso di lavoro ottimizzate. Inoltre, nel segno della sostenibilità ambientale, ha il corpo macchina in SORPLAS , l'esclusiva plastica riciclata di Sony, e packaging realizzato con materiali riciclati a ridotto contenuto di plastica.Nella sua versione più evoluta e già usata sul modello di punta Alpha 1,permette di scattare ininterrottamente a 10 fps con autofocus ad alta velocità, tracking AF/AE e un ampio buffer di memoria, per garantire un'esperienza fotografica precisa e affidabile.è infallibile nel seguire il soggetto grazie alla funzione Real-Time Tracking e ai 759 punti del sistema AF a rilevamento di fase sul piano focale, distribuiti capillarmente a copertura del 94% circa dell'area dell'immagine. E, per la prima volta, la funzione Real-time Eye AF è ora utilizzabile, oltre che per le persone, anche per animali e uccelli, sia nelle foto che nei filmati. La precisione di riconoscimento del volto e degli occhi del soggetto è stata inoltre migliorata del 30% circa rispetto ad Alpha 7 III.Per realizzare filmati di qualità cinematografica,eredita le tecnologie in uso nel mondo del cinema e dei contenuti video professionali,, adottata sulle videocamere della serie Cinema Line di Sony. La registrazione in 4K 60p in formato Super 35mm e fino a 4K 30p con sovracampionamento 7K in formato full-frame è garanzia di video di alta qualità. Non mancano la profondità a 10 bit e il campionamento colore 4:2:2, per una resa naturale delle sfumature, la codifica intra-frame XAVC S-I, per rendere più efficiente l'editing, e il formato XAVC HS™, che raddoppia l'efficienza di compressione.La nuovasarà disponibile a partire da dicembre 2021, anche in versione kit con l'obiettivo 28-70mm, presso i rivenditori Sony autorizzati . Dalla stessa data sarà possibile acquistare anche il proteggischermo in vetro PCK-LG2.La fotocamera è inoltre compatibile con il kit di sviluppo software per fotocamere (SDK).