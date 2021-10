Philips Monitor presenta i nuovi display dedicati al PC Gaming

amplia il proprio portafoglio con nuovi monitor gaming per PC. Ecco gli ultimi modelli di monitor Philips Momentum:(24"/60,5 cm dia.),(24"/60,5 cm dia.) b (24"/60,5 cm dia.) della nuova serie M3000 e(27” / 68,6 cm diag.) della serie M5000.La serie M3000 di Philips Monitors è progettata per garantire prestazioni a tutto tondo e per soddisfare i giocatori più esigenti. I modelli sono dotati di uno schermo senza cornice su 3 lati che combina il design unico del supporto con una struttura in metallo per un look minimalista che si adatta a qualsiasi ambiente e configurazione, anche agli uffici domestici. Le dimensioni dello schermo, 24" o 27", lo rendono perfetto sia per piccoli set-up che per configurazioni multi-monitor.La risoluzione Full HD (1920 x 1080) e la tecnologia Ultra Wide-Color offrono una gamma di colori più ampia per immagini vivide, affidabili e coinvolgenti.Il Philips 24M1N3200ZA, grazie alla tecnologia LED IPS wide view, fornisce una maggiore precisione dell'immagine e del colore, mentre i modellisono dotati di display VA per immagini ad alto contrasto con ampi angoli di visione. Tutti i monitor consentono di inclinare lo schermo e i Philipspermettono inoltre regolazioni in altezza e rotazione per un'esperienza utente ergonomica.I modelli della serie M3000 sono caratterizzati da frequenze di aggiornamento di 165 Hz (raggiungibile tramite connettore HDMI e DisplayPort) e risposta rapida di 1 ms (MPRT) per immagini ultra-fluide e brillanti, perfette per i videogame. Adaptive-Sync offre un’esperienza di gioco fluida senza strappi, mentre il basso ritardo di input riduce il lag tra i dispositivi e il monitor. I giocatori PC apprezzeranno sicuramente il vantaggio che questi modelli offrono in qualsiasi gameplay.Philips Momentum M5000 è la risposta alle esigenze di giocatori PC e console alla ricerca di un monitor veloce e potente con un look minimalista. Gli schermi frameless su 3 lati possiedono un nuovo supporto in metallo cromato scuro per un design minimale e con personalità. Questa serie di monitor Philips offre immagini cristalline grazie alla risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), ad una gamma che comprende 1,07 miliardi di colori, alla tecnologia Ultra Wide-Color e al SmartImage HDR. Iloffre una visualizzazione comoda e ottimizzata anche grazie al pannello NanoIPS da 27", che garantisce immagini nitide con livelli di contrasto elevati. Questo monitor è perfetto per il gioco, la navigazione web e l'intrattenimento.La frequenza di aggiornamento di 165Hz e dalla risposta rapida di 1 ms (GTG) forniscono immagini coinvolgenti e brillanti e un gameplay fluido. Adaptive-Sync e il basso ritardo di input lavorano insieme per un gioco senza lag e scatti. Le caratteristiche delincludono altoparlanti stereo integrati per contenuti multimediali, un supporto ergonomico e, grazie all’hub USB, un'ampia connettività per soddisfare le richieste quotidiane. Queste funzionalità rendono il Philips 27M1N5500ZA adatto a giocare, ai livestreaming, ma anche a lavorare e studiare.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita