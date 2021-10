Flashback Milano lancia Endless: l'accessorio tech che racchiude emozioni da indossare

Flashback Milano

, realtà dedicata agli accessori personalizzati, ha lanciato Endless la nuova linea di bracciali e collane che rispecchiano al massimo l'individualità di chi li indossa.

La personalizzazione di Endless non include la sola incisione per impreziosire il gioiello, ma la possibilità di collegarlo per sempre ad un'emozione unica rivolta a chi lo indossa - e anche a chi lo regala, rendendo l'accessorio di uso quotidiano, ma allo stesso tempo eterno.

Si tratta di una nuova tecnologia funzionante tramite NFC che racchiude all'interno del bracciale un audio, una canzone, un testo, un video o un'immagine speciale che verrà svelata avvicinando il gioiello allo smartphone, senza l'utilizzo di nessuna app.



Sono disponibili in quattro colorazioni diverse: argento e nero, oro e verde smeraldo, oro rosa e celeste, e l'immancabile totalblack.

I bracciali, realizzati in acciaio inox e placcati in oro, argento e oro rosa sono semi-rigidi e regolabili su misura. Le collane strutturate da un elegantissimo ciondolo di linea circolare, sono accompagnate da una semplice catenina a maglia filo regolabile in lunghezza, adatta quindi ad ogni décolleté.





nasce dall'entusiasmo di due talenti toscani, milanesi di adozione, Marian Tamas e Giulio Cheli, classe '91 il primo, '98 il secondo, che unendo le proprie passioni, hanno dato vita nel mondo degli accessori ad un connubio perfetto tra gioielleria e personalizzazione.





Il bracciale e la collana della nuova linea dedicata alle emozioni di Flashback Milano, hanno un costo al pubblico con un prezzo di lancio di € 57,00 cad, (anziché di € 67,00)

.

