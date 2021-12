Panasonic TOUGHBOOK S1, quando il design incontra l'affidabilità

Abbiamo tutti in mente quei video virali in cui impiegati frustrati se la prendono con il proprio PC, spaccandolo in mille pezzi o scaraventandolo per l’ufficio. Episodi sicuramente estremi, ma che ben trasmettono la frustrazione che si può provare quando la tecnologia non fa quel che dovrebbe. Perché non importa quante funzionalità smart si abbiano a disposizione, se chi ha progettato un dispositivo non ha considerato il modo in cui verrà usato.Il design è tra le caratteristiche maggiormente apprezzate nel, ultima novità introdotta a maggio 2021 nella gamma rugged Panasonic. Sappiamo chesono tra gli elementi che contano di più nel trasformare notebook e tablet rugged in leader di mercato – ma il TOUGHBOOK S1 porta questo concetto ad un altro livello. Oggi i lavoratori ricoprono ruoli così diversi che il futuro del mobile computing deve senza dubbio guardare a, adattabili a compiti specifici. I mobile worker moderni meritano device progettati per le loro necessità quotidiane – non l’ennesimo tablet consumer inserito in una custodia protettiva, con tutta una serie di potenziali problemi e limitazioni che porterebbe con sé.Il TOUGHBOOK S1 è ildefinitivo per chi davvero lavora in mobilità. È stato progettato per essere utilizzato da forze di sicurezza e polizia di pattuglia sulle strade, per i tecnici impegnati nel monitoraggio delle linee di produzione, per gli ingegneri incaricati di ispezioni sul campo e per i lavoratori del settore della manutenzione o delle costruzioni - ogni suo aspetto è stato pensato per questo tipo di lavoratori.Il TOUGHBOOK S1: con o senza fascia di sostegno, sta comodamente in una mano e conta un’autonomia della batteria senza pari. Chi lo utilizza ci ha fatto sapere che la possibilità di tenerlo in una sola mano per molto tempo è essenziale, così che l’altra possa essere usata per inserire dati o per altre operazioni essenziali nello svolgimento delle loro attività.I dispositivi tecnologici dedicati ai professionisti in mobilità devono poter essere utilizzati in. Niente più occhi strizzati per vedere lo schermo! Il display del TOUGHBOOK S1 è facile da leggere grazie alla luminosità fino a 500 cd/m² (la più alta sul mercato) e alla tecnologia anti-riflesso migliorata, che assicura leggibilità anche in presenza di luce solare intensa. Anche i giorni die inon sono più un problema, perché il display è dotato di un’efficace modalità pioggia e il touch screen è abilitato all’utilizzo con i guanti. Per chi ha necessità di registrare firme o compilare report o moduli, è disponibile la penna stile opzionale, precisa e facile da usare.Un’altra grande causa di frustrazione per i lavoratori mobili è la: non c’è niente di peggio che doversi interrompere per ricaricare il dispositivo o sostituirlo. Affinché il nuovo tablet rugged potesse sopportare qualsiasi turno di lavoro, è stato dotato diper la– questo fa sì che non sia necessario interrompere il lavoro e spegnere il device o aprire scomodi sportelli per sostituire la batteria, è sufficiente scambiarla con un’altra. E grazie alla batteria estesa, il TOUGHBOOK S1 può operare fino a 14 ore con una singola carica. Il tablet è progettato per resistere alle condizioni atmosferiche estreme e a tutti i colpi o cadute che un lavoratore potrebbe infliggergli., con un indice di protezione da polvere e acqua, certificazionee resistenza alleda un massimo di 150cm sul cemento. Ultimo ma non importante, è versatile: laoffre una combinazione di lettore barcode o porta USB aggiuntiva. La fotocamera posteriore da 13MP con flash e quella anteriore da 5MP sono ideali per scattare foto da allegare ai report, o per le video conferenze con i colleghi. Il tablet sfrutta inoltre gli stessi accessori dei tablet TOUGHBOOK L1 e A3, come batterie, supporti, dock e penne stilo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita