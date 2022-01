Da Werock un nuovo notebook fully rugged da 13,3 pollici

Werock produttore di tablet, notebook e computer portatili industriali rugged, ha presentato il "Rockbook X130", un nuovo notebook completamente rugged con schermo da 13,3 pollici e processori Intel Tiger Lake di 11a generazione.

È progettato per l'uso professionale nella produzione industriale, nell'industria automobilistica, nella sicurezza pubblica e nei settori di utilità. Nonostante la sua costruzione completamente robusta e la custodia impermeabile, il nuovo modello offre numerosi servizi familiari dai normali computer portatili: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 e una tastiera retroilluminata sono solo alcuni punti salienti.



Prestazioni rivoluzionarie per progetti estesi e complessi sono promesse dai processori Intel Core

i5 o Core

TM

i7 della piattaforma Tiger Lake di Intel, prodotti con tecnologia SuperFin a 10 nm. Offrono prestazioni, reattività, lunga durata della batteria e una grafica impressionante con il processore grafico Iris Xe. Un lavoro efficiente è anche abilitato da Windows 11 Pro incluso e una porta USB-C Thunderbold

TM



4 assicura connessioni veloci tra i dispositivi.





Il, completamente riprogettato, offre una maggiore resistenza con un peso ridotto. Il Rockbook X130 pesa solo 2,1 kg ed è incredibilmente sottile, 26 mm. Tuttavia, l'utente non deve scendere a compromessi in termini di robustezza. Il notebook è stato testato per cadute da 1,22 m in conformità con MIL-STD-810H, ha la certificazione IP65 ed è quindi impermeabile e resistente alla polvere. Opzionalmente, il modelloIl display industriale da 13,3 pollici offre una risoluzione Full HD e una luminosità di 400 cd/m2, rendendo facile la lettura anche quando si lavora all'aperto. Come opzione, il modello è disponibile anche con un touchscreen a guanti. Una tastiera illuminata assicura un lavoro confortevole in condizioni di scarsa illuminazione.Lea caldo con una capacità totale di 62 Wh assicurano un funzionamento ininterrotto. Il design efficiente mantiene il portatile in esecuzione continua fino a 10 ore, a seconda dell'uso. Un modulo TPM 2.0 discreto e la Device Protection Technology integrata con Boot Guard contribuiscono alla protezione del sistema. L'accesso a Windows può essere fatto comodamente tramite impronta digitale.