Getac amplia la propria gamma di tablet rugged Android con il nuovo ZX10

La webcam da 8MP e la fotocamera posteriore da 16MP, la migliore nella sua categoria, acquisiscono foto/video in qualità eccezionale, mentre, per un’elevata qualità audio, due microfoni integrati filtrano i forti rumori di sottofondo. Inoltre, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth (v5.0), GPS dedicato e il modulo 4G LTE opzionale garantiscono il veloce trasferimento dei dati e la capacità di localizzazione anche da luoghi remoti sul campo. Il doppio slot per schede SIM LTE permette agli utenti sul campo lo switch tra due operatori di rete 4G. Il supporto alla rete privata CBRS aumenta ulteriormente la flessibilità operativa.





Le certificazioni MIL-STD-810H e IP66 garantiscono la resistenza a cadute fino a 1,8 m, urti, pioggia, vibrazioni, polvere e fuoriuscite di liquidi. Inoltre, il funzionamento in un range di temperature che va da -29°C a 63°C assicura l’operatività durante tutto l’arco dell’anno. Anche con tutte queste caratteristiche rugged integrate, ZX10 ha uno spessore di soli 17,9 mm e pesa poco più di 1 kg, permettendo così un'eccellente portabilità e mobilità sul campo.

ZX10 è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano nei settori della pubblica sicurezza, utility, trasporti e logistica, produzione, automotive e difesa, che utilizzano dispositivi basati su Android. Come parte di Getac Select, è disponibile con una serie di caratteristiche ottimizzate per specifiche applicazioni di settore, che combinano diverse caratteristiche, accessori e utility software, per supportare gli utenti a risolvere rapidamente le proprie sfide quotidiane.

ZX10 è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano nei settori della pubblica sicurezza, utility, trasporti e logistica, produzione, automotive e difesa, che utilizzano dispositivi basati su Android. Come parte di Getac Select, è disponibile con una serie di caratteristiche ottimizzate per specifiche applicazioni di settore, che combinano diverse caratteristiche, accessori e utility software, per supportare gli utenti a risolvere rapidamente le proprie sfide quotidiane.

Getac ha annunciato il lancio del ZX10, un nuovo versatile dispositivo da 10 pollici dotato di sistema operativo Android. ZX10 affiancherà il tablet Getac fully rugged Android ZX70 da 7 pollici, per offrire ai clienti dei settori di pubblica sicurezza, utility, trasporto e logistica, produzione, automotive e difesa più opzioni nella scelta dei dispositivi Android rugged, che meglio si adattano alle esigenze operative. La combinazione tra il sistema operativo Android 11 e il processore Qualcomm Snapdragon 660, offre all'utente prestazioni senza eguali e garantisce un flusso di lavoro efficiente in diversi scenari operativi sul campo. Le due batterie sostituibili a caldo assicurano il funzionamento per un intero turno di lavoro, mentre il display leggibile alla luce del sole con tecnologia LumiBond da 800 nit di luminosità, con modalità touch sotto la pioggia e con guanti, garantisce l'operatività in diverse situazioni atmosferiche. Inoltre, per supportare i clienti ad affrontare le future sfide nel proprio settore, ZX10 offre opzioni fino a 6GB LPDDR4 di RAM e 128GB di storage.