realme svela alcune caratteristiche di realme 9 Pro

ha svelato l'aspetto della sua serie numerica più attesa: la serie realme 9 Pro. Con un design

, realme ha mantenuto il suo spirito audace ed affascinante e ha sbalordito il pubblico con il primo smartphone "camaleonte" d'Europa.Il colore "grace" - Sunrise Blue in entrambi i prodotti della serie 9 Pro - sarà caratterizzato dal design, in cui la cover posteriore passerà dal blu al rosso in cinque secondi sotto la luce del sole o della luce ultravioletta e svanirà di nuovo al blu una volta protetta dalla luce solare.Attribuita al fotocromatismo e ai materiali fotocromatici organici OCA, la cover posteriore è in grado di cambiare colore quando illuminata dai raggi ultravioletti. Sono notevoli gli sforzi condotti per realizzare l'effetto camaleonte sugli smartphone: dallo spessore dello strato che cambia colore e forma alla durata dei tempi di conversione.Più disono stati successivamente sperimentati per superare gli ostacoli, ad esempio, come "alterare" la struttura molecolare per far sì. realme ha innanzitutto creato un pionieristico processo fotocromatico a doppio strato e ha aggiunto in modo creativo uno strato composito organico allo strato fotocromatico e al vetro, che non solo garantisce la viscosità, ma aumenta anche il tasso di resa cromatica del 40%.