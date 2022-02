Asus: in Italia i notebook ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED

DISPONIBILITÀ E PREZZI



ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi laptop della gamma ProArt:Queste soluzioni sono il nuovo fiore all’occhiello della gamma di portatili ASUS ProArt, per rispondere al meglio alle esigenze dei creatori di contenuti e dei professionisti. ASUS ProArt rappresenta infattidi ogni genere, garantendo le massime prestazioni e un’elevata affidabilità in tutte le condizioni, senza rinunciare a materiali di qualità e a un look elegante.Offerti con, i nuovi ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) e ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600), introducento tecnologie all’avanguardia e innovazioni volte a massimizzare l’esperienza d’uso dei notebook. La tecnologia OLED, per la quale ASUS si distingue, è ancora una volta protagonista: i nuovi modelli sono equipaggiati con, 550 nits di luminosità di picco e copertura della gamma di colori, PANTONE Validated e Calman Verified.I nuovi ASUS ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED portano al debutto l’che consente un– tra cui ad esempio Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic e After Effects di Adobe – pere velocizzare le operazioni in qualsiasi contesto. Si tratta di una rotellina fisica posizionata nello chassis dei nuovi laptop ProArt,, che permette disviluppate per aiutare i creativi e i professionisti nel loro lavoro. In aiuto a professionisti e creativi anche chip potenti e performanti: cone fino a 64 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, risulterà più rapido e semplice affrontare anche le lavorazioni più esigenti e impegnative.Legrazie a un attento studio della dissipazione del calore del nuovo sistema di raffreddamento, mentre ildalla presenza di SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4 ultraveloci e attraverso la presenza di numerose porte I/O tra cui Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C e Type-A, più HDMI 2.1, porta Ethernet RJ45 e un lettore di schede SD Express 7.0.Sui nuovi ASUS ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED nulla è lasciato al caso.Non manca quindi unper persentarsi sempre al meglio, un totale diper chiamate e conferenze cristalline, e uncon tecnologia DTS per godere al meglio dei contenuti sonori. I nuovi ASUS ProArt Studiobook sono inoltre- incluso l'ultra-esigente. Questo significa che sono costruiti per sopravvivere a ogni sforzo, anche il più estremo, dalle temperature gelide al calore bruciante, dagli urti derivanti da cadute ai colpi accidentali nell’uso quotidiano.Per trasformare le visioni creative in realtà,sfrutta processorie la potente scheda graficaPer una stabilità straordinaria, i nuovi ASUS ProArt Studiobook si avvalgono di driver NVIDIA Studio per garantire il massimo in termini di prestazioni, affidabilità e compatibilità software.ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) è già disponibile in Italia presso punti vendita specializzati e l’, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.599 €. Gli ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) saranno disponibili a partire dalle prossime settimane, con prezzi consigliati al pubblico rispettivamente da 2.499 € e 2.049 €.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita