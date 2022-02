Samsung Galaxy Tab S8: il più grande, potente e versatile tablet Galaxy di sempre

ha annunciato la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra.



Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile in Graphite, una tonalità elegante e senza tempo, mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre sofisticate tonalità: Graphite, Silver e Pink Gold.



La serie Galaxy Tab S8 sarà disponibile per il preordine a partire dal 9 febbraio. Gli utenti che preordinano il Galaxy Tab S8 Ultra riceveranno la nuova Book Cover Keyboard, e quelli che ordinano il Tab S8+ o Tab S8 riceveranno una Book Cover Keyboard Slim.

Galaxy Tab S8 sarà acquistabile nel mercato italiano ad un prezzo che parte da 799€.

Galaxy Tab S8+ sarà acquistabile nel mercato italiano ad un prezzo che parte da 999€.

Galaxy Tab S8 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano ad un prezzo che parte da 1.299€.

Galaxy Tab S8 Ultra offre un'esperienza tablet premium diversa da qualsiasi Galaxy Tab precedente. Con l'ampio display Super AMOLED da 14,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, vanta anche le cornici più sottili di sempre di un Galaxy Tab a 6,3 mm che offre un rapporto ottimale tra schermo e corpo per un'esperienza davvero coinvolgente. Lo splendido display è contenuto nel telaio più sottile, leggero e resistente di sempre, protetto da una cornice in alluminio Armor che è oltre il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto a Galaxy Tab S7. Con la tecnologia più premium che l'utente può portare sempre con sé, Galaxy Tab S8 Ultra è costruito per immergersi completamente in ogni video, film, gioco e altro ancora, in mobilità. Tab S8 Ultra trasforma anche l'esperienza di videochiamata con una qualità video 4K professionale. L'hardware avanzato incontra il software con la tecnologia auto-framing di Samsung che mantiene l'utente automaticamente a fuoco durante una chiamata, mentre anche lo zoom in o out si attiva per includere nuovi partecipanti. Inoltre, i tre microfoni di precisione utilizzano la tecnologia avanzata di riduzione del rumore per evitare rumori indesiderati di sottofondo. I Quad Speakers con Dolby Atmos, presenti su tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8, assicurano che tutto suoni in modo incredibile, con dettagli e chiarezza realistici. Dotati del primo chip a 4nm, il processore più veloce di sempre in un tablet Galaxy, offrono anche un'ampia RAM e memoria di archiviazione adatte a qualsiasi compito. Tab S8 Ultra offre fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, e tutti e tre i modelli offrono uno la memoria espandibile fino a 1 TB con scheda microSD opzionale. Galaxy Tab S8 è anche la prima serie di tablet Samsung a supportare Wi-Fi 6E, che fornisce fino al doppio della larghezza di banda e la velocità massima di Wi-Fi 6, e con una qualità di rete ottimizzata non sarà necessario preoccuparsi per le connessioni deboli. In alternativa, è possibile condividere contenuti in un lampo con il super veloce e sicuro Galaxy 5G; sia per collegarsi a lezione in remoto o per gestire le email in viaggio, una qualità di rete ottimizzata consente di diminuire lo stress legato alle connessioni instabili. Con Galaxy Tab S8 è possibile essere sempre produttivi, in quanto la batteria assicura ore di riproduzione video durante una maratona di film. Supporta la ricarica super-veloce a 45W, che può raggiungere il 100% di carica in 80 minuti. Se altri dispositivi hanno bisogno di una carica mentre l'utente è fuori casa, è necessario soltanto collegare Galaxy Tab S8 a uno smartphone Galaxy S22 con un cavo USB-C, e l'incredibile batteria a ricarica rapida del tablet può fungere da caricabatterie portatile. Tab S8 Ultra e Tab S8+ sono dotati di una nuova e perfezionata S Pen che utilizza un algoritmo di previsione per una latenza estremamente bassa, offrendo un'incredibile esperienza di scrittura equiparabile alla scrittura su carta. E per la prima volta in assoluto, la partnership esclusiva di Samsung con Clip Studio Paint permette di trasformare lo smartphone in una tavolozza di colori digitali, l'S Pen in un pennello e l'ampio schermo del Galaxy Tab S8 in una tela. Consente la personalizzazione delle opzioni del pennello, e di selezionare persino i colori vividi del mondo reale dalle foto scattate con il proprio smartphone. Le nuove capacità di Galaxy Tab S8 Ultra permettono di registrare video nitidi e accattivanti sia con la fotocamera posteriore che con quella frontale ultra-grandangolare. I content creator e gli streamer possono registrare tutorial online e giocare senza sforzo, utilizzando i Selfie Video personalizzabili che sono ora integrati in Samsung Screen Recorder. Con il primo strumento di editing di LumaFusion in arrivo su Galaxy, sarà presto possibile l'utilizzo di Galaxy Tab S8 e S Pen per fare modifiche di precisione ai video 4K. L'ampio display di Galaxy Tab S8 Ultra consente anche di dividere facilmente lo schermo in più finestre ridimensionabili, in modo tale da poter lavorare in multitasking senza dover passare da un'app all'altra. È possibile prendere appunti, cercare siti web e annotare le diapositive di una presentazione, il tutto in un'unica visualizzazione. Samsung sta anche lanciando una nuova Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard che migliora ulteriormente la funzionalità di Galaxy Tab S8 Ultra con copri tasti più ampi e retroilluminati, impostazioni di scelta rapida personalizzabili e angoli di posizione regolabili. Book Cover Keyboard è realizzata in pelle poliuretanica antimicrobica di prima qualità e con un touchpad rivestito in vetro che permette una digitazione fluida e reattiva. In più, Wireless Keyboard Share può collegare la tastiera a uno smartphone Galaxy per una facile digitazione su più dispositivi. Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile in Graphite, una tonalità elegante e senza tempo, mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre sofisticate tonalità: Graphite, Silver e Pink Gold.